ABD'de gayriresmi 'Kıbrıs' zirvesi düzenlenecek

Dujarric, "Bu yıl 17-18 Mart tarihlerinde Cenevre'de düzenlenen Kıbrıs'la ilgili gayriresmi toplantının ardından, Genel Sekreter 16 ve 17 Temmuz tarihlerinde BM Genel Merkezi'nde Kıbrıslı Rum ve Türk liderler ile Yunanistan, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın garantör güçlerinin temsilcilerini Kıbrıs konusunda başka bir gayriresmi toplantı için bir araya getirecek." diye konuştu.