KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler TÜRKPA 14. Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu: 'KKTC Türk Dünyası'nın Doğu Akdeniz'e açılan kapısıdır'

Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Yerlan Koşanov'un ev sahipliğinde Astana'da bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, Kazakistan Parlamentosu Senato Başkanı Maulen Aşimbayev, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmoilov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er katıldı.

“KKTC, TÜRK DÜNYASI'NIN DOĞU AKDENİZ'E AÇILAN KAPISIDIR”

Toplantıda konuşan KKTC Meclis Başkanı Öztürkler ise KKTC'nin Türk dünyası içindeki stratejik konumuna dikkati çekerek, KKTC'nin Türk dünyasının Doğu Akdeniz'e açılan kapısı olduğunu ifade etti.





Öztürkler, TÜRKPA ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın faaliyetlerine KKTC olarak aktif katkı sunduklarını belirterek, “Kıbrıs Türk halkı olarak kardeş Türk devletleriyle bağlarımızı güçlendirme azmindeyiz” diye konuştu.





KKTC'nin 2022'de Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak kabul edilmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Öztürkler, 2023'teki TÜRKPA 12. Genel Kurulunda da gözlemci parlamento statüsü kazandıklarını hatırlattı.





Öztürkler, KKTC'nin enerji ve ticaret yollarının kesişiminde yer aldığını kaydederek, “Doğu Akdeniz'in batmayan uçak gemisi olan adamız, Türk dünyasının Akdeniz'e açılan penceresi konumundadır.” değerlendirmesinde bulundu.

28-31 Mayıs 2025'te KKTC'de düzenlenen “Türk Devletleri Kadın Parlamenterler Zirvesi”nin önemine de değinen Öztürkler, ayrıca KKTC'nin Türk Akademisi'ne gözlemci olarak kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.





Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının uzun yıllardır maruz kaldığı izolasyonlara rağmen direncini koruduğunun altını çizerek, “Gücümüz; aynı dili, soyu ve kökeni paylaştığımız Türk dünyasıyla aramızda asırlara dayanan ortak tarihi ve kültürel bağların gücündendir” şeklinde konuştu.





Toplantıda, TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er, Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Şahin Mustafayev, Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Aktotı Raimkulova, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Yardımcısı Merey Mukacanov ve çok sayıda uluslararası kuruluşların temsilcileri de konuşma yaptı.

ÖZTÜRKLER, TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ İLE GÖRÜŞTÜ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14. Genel Kurulu’na katılmak üzere Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Yerlan Koşanov’un resmi davetiyle Astana’ya gitti.





Ziyaret kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ile bir araya gelen Öztürkler, KKTC’nin Türk Dünyası ile entegrasyon sürecini ve Kıbrıs Türk Halkı’nın haklı mücadelesini değerlendirdi.





Görüşmede, KKTC’nin 2022’de Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edilmesinden duyulan memnuniyet ifade edilirken, 2023’te TÜRKPA’da gözlemci parlamento statüsü kazanmalarının önemine dikkat çekildi.





Öztürkler, tüm süreç boyunca Anavatan Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğinin kritik olduğunu vurguladı.





KKTC’nin uluslararası platformlardaki haklı mücadelesini sürdüreceğini belirten Öztürkler, “Kıbrıs Türk Halkı yıllardır izolasyonlarla dünyadan koparılmaya çalışılıyor ancak biz, Anavatan Türkiye ile aynı yolda yürüyerek haklı davamızı savunmaya devam edeceğiz” dedi.





Öztürkler, Kazakistan’daki temasları çerçevesinde, hem devlet başkanlarına hem de Türk Dünyası meclis başkanlarına Kıbrıs Türk Halkı’nın haklı mücadelesini aktarma fırsatı bulduğunu dile getirdi.





Öztürkler, Anavatan Türkiye ile birlik içinde hareket ederek Kıbrıs Türk Halkı’nın haklarını savunmaya devam edeceklerini belirterek, “Özden gelen haklarımızdan ve iki bayrağımızdan vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş;

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, da KKTC’nin uluslararası tanınırlığının artırılması yönünde mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Her şart altında KKTC’nin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.





KKTC’nin Barış Harekatı sonrası hızla devletleştiğini belirten Kurtulmuş, bugün gelinen noktada KKTC’nin kurumsal yapısıyla güçlü bir seviyeye ulaştığını ancak uluslararası tanınırlık açısından hâlâ eksiklikler bulunduğunu ifade etti.





Kurtulmuş, KKTC’nin Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkeleriyle devlet olma yolunda büyük ilerleme kaydettiğini belirterek, bu gelişimin yeterli olmadığını, uluslararası arenada daha görünür hale gelinmesi için ortak mücadele gerektiğini söyledi.





Bazı ülkelerin yanlı tutumu ve izolasyon politikalarının KKTC’ye zaman kaybettirdiğini dile getiren Kurtulmuş, KKTC’nin Türk Dünyası’ndaki konumunun güçlenmesi için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.





Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, “Astana’da KKTC’nin özel olarak davet edilmesi ve gözlemci üye sıfatıyla burada yer alması, KKTC’ye duyulan sevginin ve ilginin bir yansımasıdır. Umuyorum ki en kısa zamanda TÜRKPA ve Türk Devletleri Teşkilatı’na (TDT) tam üye olunacaktır” dedi.





Kurtulmuş, KKTC’nin haklı mücadelesine olan desteğini bir kez daha yineleyerek, “İlelebet KKTC ve Türkiye bayrakları kıyamete kadar özgürce dalgalanacak. Şahsınızda tüm Cumhuriyet Meclisi milletvekillerine selamlarımı iletiyorum” ifadelerini kullandı.





ÖZTÜRKLER, TÜRKPA HEYET BAŞKANLARI İLE BİRLİKTE KAZAKİSTAN DEVLET BAŞKANI TARAFINDAN KABUL EDİLDİ

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi 14.Genel Kurulu için bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, diğer heyet Başkanları ile birlikte Kazakistan Devlet Başkanı Comart Tokayev tarafından kabul edildi.





Kabulde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek, Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Nurdincan İsmailov ve Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov da yer aldı.





Öztürkler, burada yaptığı konuşmada kardeş Kazak halkının sıcak ev sahipliğinin Türk dünyasının asırlardır süregelen dayanışma ruhunun güçlü bir tezahürü olduğunu söyledi.





Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduklarını her platformda kararlılıkla vurgulamaktan kıvanç duyduklarının ifade eden Öztürkler, Astana’da yer almanın da bu aidiyetin en anlamlı göstergelerinden biri olduğunu söyledi.





TÜRKPA çatısı altında yürütülen çalışmaların yalnızca yasama organları arasında değil, halklar arasında da kalıcı dostlukların ve verimli iş birliklerinin temellerini attığına işaret eden Öztürkler, KKTC olarak bu iş birliklerinin daha da geliştirilmesine ve kurumsallaşmasına katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.





Öztürkler, konuşmasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın selamlarını da ileterek KKTC’nin Türk dünyasının ayrılmaz nir parçası olduğuna işaret etti.





Başkan Öztürkler, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı ve TÜRKPA içerisinde daha etkin olmasına büyük katkıları olan Türkiye Cumhurbaşkanın Erdoğan ve TBMM Başkanı Kurtulmuş’a teşekkürlerini iletti.



