ABD'de gözaltına alınan Türk öğrenci Öztürk bugün hakim karşısına çıkıyor: Dışişleri hakkında delil bulamıyor

ABD'nin Massachusetts eyaletinin Boston kentindeki Tufts Üniversitesi’nde doktora yapan 30 yaşındaki Rümeysa Öztürk, Filistin için üniversite rektörlüğüne yazdığı bir makale nedeniyle 25 Mart’ta kaldırımda yürürken maskeli Göç ve Gümrük Kurumu (ICE) ajanları tarafından gözaltına alınmıştı. ABD’de F-1 öğrenci vizesiyle bulunan ve Louisiana’daki South Louisiana ICE gözaltı merkezinde tutulan Öztürk bugün mahkeme karşısına çıkacak.

İddiaları destekleyen kanıt yok

Washington Post (WP) gazetesinde açıklanan mart tarihli bir bildiri, ABD İç Güvenlik Bakanlığının (DHS) Öztürk'ün İsrail karşıtı eylemlerde bulunduğu gerekçesiyle vizesinin iptalini önermiş olduğunu ortaya koydu. Bildiriye göre, üst düzey yetkili Andre Watson, Öztürk'ün İsrail karşıtı bir eyleme katılması ve Tufts Üniversitesi'ni İsrail'le bağlantılı şirketlerden yatırımlarını çekmeye çağıran bir yazı kaleme alması dışında, söz konusu iddiaları destekleyecek herhangi bir kanıt bulunmadığına dair geri dönüş sağladı. Ayrıca, bildiride ABD hükümetinin veri tabanlarında Öztürk hakkında yapılan araştırma kapsamında terörizmle ilgili herhangi bir bilgiye rastlanmadığı da belirtildi.





Süreç hukuksuza uzatılmak isteniyor

WP'nin incelediği Öztürk'ün vizesinin iptaline ilişkin 21 Mart tarihli başka bir belgede ise "Devam eden ICE operasyonlarının güvenliği nedeniyle, bu iptal gizli tutulacaktır, Dışişleri Bakanlığı iptalin konusunu bildirmeyecektir." ifadesinin kullanıldığı aktarıldı.

Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "devam eden ya da bekleyen davalarla ilgili yorum yapmıyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu. DHS ise yorum talebine henüz yanıt vermedi.

ABD'de Rümeysa'ya destek gösterileri düzenleniyor

ABD'nin başkenti Washington'da bir araya gelen binlerce kişi, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri tarafından Filistin'e destek verdiği için sınır dışı edilmek üzere geçen haftalarda gözaltına alınan Tufts Üniversitesinden Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılması için gösteri düzenledi.

Öztürk'ün gözaltına alınması

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli 6 Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Rubio, "Hamas destekçisi" ve (İsrail karşıtı) "deliler" olarak nitelediği 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.

ABD'de federal yargıç, ICE görevlilerince gözaltına alınan Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı almıştı.

Massachusetts Bölge Yargıcı Denise Casper, 4 Nisan Cuma geç saatlerde avukatların dilekçelerini incelemesinin ardından hazırladığı raporda, Louisiana'da tutulan Öztürk'ün yargılanmasının Vermont eyaletinde yapılmasının uygun olduğunu belirtmişti.

Casper, kararına gerekçe olarak Öztürk'ün avukatlarının 25 Mart gecesi mahkemeye dilekçe sunduğu saatlerde Türk öğrencinin ICE görevlileri tarafından Vermont'ta tutuluyor olmasını, henüz Louisiana'ya transfer edilmemiş olmasını göstermişti.



