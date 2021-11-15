Dünya ABDde güvenlik güçleri deniz aşırı operasyon sırasında batmakta olan uçağa rastladı
AMERİKA

ABD’de güvenlik güçleri deniz aşırı operasyon sırasında batmakta olan uçağa rastladı

ABD'de güvenlik güçleri tarafından düzenlenen bir operasyonda batmakta olan bir uçak bulundu. Yetkililer batmakta olan küçük uçağın üstünden duran pilotun kurtarıldığını belirtti.

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Haber Merkezi DHA
ABD’de güvenlik güçleri deniz aşırı operasyon sırasında batmakta olan uçağa rastladı
​ABD’de güvenlik güçleri deniz aşırı operasyon sırasında batmakta olan uçağa rastladı.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) yetkilileri, Florida eyaleti açıklarında deniz aşırı operasyon düzenleyen güvenlik güçlerinin o sırada batmakta olan bir uçağa denk geldiklerini açıkladı. Yetkililer, batmakta olan küçük uçağın üstünde duran pilotun kurtarıldığını belirtti.

DHA

KURTARILMAYI BEKLEYEN PİLOTU FARK ETTİLER


CBP’ye bağlı Denizci Özel Kuvvetler (AMO) ile lokal güvenlik güçlerine bağlı Taktiksel Darbe Birimi, 9 Kasım’da Cedar Key açıklarında ortak denizaşırı operasyon yürüttüklerini ve bu sırada batmakta olan küçük bir uçağa denk geldiklerini belirtti. Küçük motorlu uçağın neredeyse suya gömüldüğü ve uçakta tek olan pilotun ise güvenlik güçlerini görünce uçağın tepesine çıkarak kurtarılmayı beklediği ifade edildi.

TRAJEDİ ÖNLENDİ


Deniz Operasyonları Direktör Yardımcısı Michael Matthies yaptığı açıklamada ekiplerin, pilotun ilk sağlık kontrolünü yaptıklarını ve durumunun iyi olduğunu belirtti. Direktör Yardımcısı olayla ilgili “Deniz Tecrit Ajanları ve Şerif Yardımcılarının durumsal farkındalığı ve hızlı eylemleri olası bir insan trajedisini önledi” ifadelerini kullandı.

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