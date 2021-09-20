ABD'de eğitim uçağı evlerin üzerine düştü

ABD’nin Texas eyaletinde yer alan Fort Worth kentindeki Lake Worth’da askeri eğitim uçağı iki evin üzerine düştü.
Uçakta bulunan iki pilotun kazadan yaralı kurtulduğu ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Üç kişi yaralandı
Fort Worth İtfaiyesi Kamu Bilgilendirme Memuru Kristen O'Hare yaptığı açıklamada, uçağın düştüğü evlerde bulunan üç kişinin yaralandığını ve ayakta tedavi edildiğini aktardı.
Uçağın düştüğü iki evde ağır hasar meydana gelirken, kaza bölgesinde çıkan yangının itfaiye tarafından söndürüldüğü bildirildi.