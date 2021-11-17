Dünya ABDdeki Kongre baskının sembolü 41 ay hapis cezasına çarptırıldı
AMERİKA

ABD'deki Kongre baskının sembolü 41 ay hapis cezasına çarptırıldı

ABD Eski Başkanı Donald Trump'ın çağrısı üzerine 6 Ocak 2021 tarihinde Kongre binasına baskın düzenleyen ekibin sembolü haline gelen "QAnon Şamanı" olarak bilinen Jacob Chansley 3 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Haber Merkezi AA
ABDdeki Kongre baskının sembolü QAnon Şamanı olarak bilinen Jacob Chansley 41 ay hapis cezasına çarptırıldı
Jacob Chansley

Washington DC Bölge Mahkemesi Yargıcı Royce Lamberth, Chansley'in 41 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

10 aydır hapiste bulunan Chansley'in cezaevinde kaldığı süre cezasından düşülecek.

Chansley, Kongre binasına giren grubun arasındaydı

Kongre, 6 Ocak’ta Joe Biden'ın seçim zaferini tasdik edecek oylamayı yapmak için toplandığı sırada Chansley, polis barikatlarını aşarak Kongre Binası'na giren grubun arasındaydı.

Elinde taşıdığı bir mızrağın ucunda ABD bayrağı taşıyan Chansley, Senato kürsüsüne oturmuş ve elindeki megafonla kongre üyelerinin dışarı çıkartılmasını istemişti.

Yetkililer, Chansley’in eski Başkan Yardımcısı Mike Pence'e de bir tehdit notu yazdığını iddia etmişti.

9 Ocak’tan beri tutuklu olan Chansley, eylülde hakkındaki federal işleyişi engelleme suçlamasını kabul etmişti.

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