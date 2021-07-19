Dünya ABDdeki 6 Ocak Kongre baskını nedeniyle ilk hapis cezası verildi
AMERİKA

ABD'deki 6 Ocak Kongre baskını nedeniyle ilk hapis cezası verildi

ABD’de 6 Ocak’taki kanlı Kongre baskınına karışmaktan ilk kez bir kişiye hapis cezası verildi. 38 yaşındaki Paul Hodgkins, "Kongre binasına zorla girerek, Kongre üyelerinin işleyişini engellemek" suçundan çıkarıldığı mahkemede eylemden dolayı pişman olduğunu söyledi.

Haber Merkezi AA
ABDdeki 6 Ocak Kongre baskını nedeniyle ilk hapis cezası verildi
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Federal Savcı Randolph Moss, Hodgkins’in demokrasiye karşı büyük bir saldırı gerçekleştirdiğini ancak suçunu kabul ettiği için savcıların istediği 18 ay hapis cezasından indirim yaptığını kaydetti.

Hodgkins, mahkemece 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Karar, aynı suçlamadan yargılanmayı bekleyenlere emsal

Floridalı Hodgkins’e verilen cezanın, 6 Ocak Kongre baskını nedeniyle gözaltına alınıp aynı suçlamadan yargılanmayı bekleyen yaklaşık 230 Trump taraftarı için emsal olabileceğine dikkat çekildi.

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Hodgkins, haziranda savcılarla iş birliği yaparak, Senatoyu basarak seçiciler kurulu oylarının sayımı işlemini engelleme suçlamasını kabul etmişti.

6 Ocak Kongre baskınında Hodgkins’in üzerinde eski ABD Başkanı Donald Trump tişörtü ve elinde Trump bayrağı ile Senato salonundaki görüntüleri medyaya yansımıştı.

O gün başkentteki Kongre baskınına karışan yaklaşık 550 Trump taraftarı, değişik suçlamalarla ülke genelinde yapılan operasyonlarla gözaltına alınmıştı.

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