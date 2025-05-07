AB'den İsrail'e Gazze üzerindeki ablukayı derhal kaldırması çağrısı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Komisyonunun Akdeniz'den Sorumlu Üyesi Dubravka Suica ve AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, Gazze'deki insani krize ilişkin ortak yazılı açıklama yayımladı.





Açıklamada, 2 ayı aşkın süredir Gazze Şeridi'ne hiçbir insani yardımın giremediği ifade edilerek, "endişe verici" bu durumun bölgeye yönelik şimdiye kadar en uzun süreli abluka olduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı kuruluşların, Gazze'de gıda stoklarının tükendiği ve temiz suya erişim sorunları yaşandığının raporladığı aktarılan açıklamada, "İnsani yardım kuruluşları açlığın yayıldığı ve derinleştiği konusunda uyarıda bulunmaya devam etmektedir." ifadesine yer verildi.





Açıklamada, Gazze sınırında 2,2 milyonluk nüfusun 3 aylık ihtiyacını karşılayacak tonlarca insani yardımın beklediğine dikkati çekilerek, "AB, Gazze üzerindeki ablukanın derhal kaldırılması için İsrail'e yaptığı acil çağrıyı yineler. İşgalci güç olarak İsrail, uluslararası hukuk uyarınca insani yardımın ihtiyaç sahibi nüfusa ulaşmasını sağlamakla yükümlüdür." ifadeleri kullanıldı.





İnsani yardımların ihtiyaç sahibi sivillere ulaşmasının elzem olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Mesajımız nettir: insani yardım asla siyasileştirilmemeli ya da askerileştirilmemelidir. Yardımın bir savaş aracı olarak kullanılması uluslararası insancıl hukuk kapsamında yasaklanmıştır." değerlendirmesi paylaşıldı.





Açıklamada, AB'nin "ateşkesin yeniden sağlanması, esirlerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması ve çatışmaların kalıcı olarak sona erdirilmesi" çağrısı yinelenerek, Filistin halkına yönelik "sarsılmaz destek" teyit edildi.





İsrail, mart ayının başında aldığı bir kararla, Gazze'ye her türlü insani yardımı tamamen durdurma kararı aldığını duyurmuştu.







