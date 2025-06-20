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ABD'nin Fransa'ya İran'la iletişime geçmeye hazır olduğunu belirttiği iddia edildi

ABD'nin Fransa'ya İran'la iletişime geçmeye hazır olduğunu belirttiği iddia edildi

10:4320/06/2025, Cuma
AA
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Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransa Dışişleri Bakanı Barrot ile Rubio, gece saatlerinde yaptıkları telefon görüşmesinde İran'ın nükleer meselesini ele aldı.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransa Dışişleri Bakanı Barrot ile Rubio, gece saatlerinde yaptıkları telefon görüşmesinde İran'ın nükleer meselesini ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot'a, "ABD'nin her an doğrudan İranlılarla iletişime geçmeye hazır olduğunu" belirttiği iddia edildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransa Dışişleri Bakanı Barrot ile Rubio, gece saatlerinde yaptıkları telefon görüşmesinde İran'ın nükleer meselesini ele aldı. Basının, ismi açıklanmayan bir Fransız diplomatik kaynağa dayandırdığı bilgilere göre, iki bakan, İran'ın nükleer ve balistik programlarının İsrail ve Avrupa için tehdit oluşturduğunu dile getirdi.


Haberde, Rubio'nun, Fransız Bakan Barrot'a "ABD'nin her an doğrudan İranlılarla iletişime geçmeye hazır olduğunu" ifade ettiği ileri sürüldü. Barrot ise ABD'li mevkidaşına, bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde Fransa, Almanya, İngiltere ve İran dışişleri bakanları ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas arasında yapılması beklenen görüşmede izleyecekleri yaklaşım hakkında bilgi verdi.


Söz konusu Avrupalı siyasetçilerin, görüşmede İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'ye ülkesinin nükleer programına ilişkin diplomatik sürece yeniden dönmesi ve müzakerelere devam etmesi çağrısında bulunacakları belirtildi.




#ABD
#ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio
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