ABD'nin Fransa'ya İran'la iletişime geçmeye hazır olduğunu belirttiği iddia edildi

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransa Dışişleri Bakanı Barrot ile Rubio, gece saatlerinde yaptıkları telefon görüşmesinde İran'ın nükleer meselesini ele aldı. Basının, ismi açıklanmayan bir Fransız diplomatik kaynağa dayandırdığı bilgilere göre, iki bakan, İran'ın nükleer ve balistik programlarının İsrail ve Avrupa için tehdit oluşturduğunu dile getirdi.