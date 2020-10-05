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Dünya ABDnin İsrail Büyükelçisi Biden kazanırsa hiç iyi olmaz
AMERİKA

ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Biden kazanırsa hiç iyi olmaz

ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, ABD'de gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti adayı Joe Biden'ın kazanması halinde Washington'un İran politikasının İsrail ve Körfez ülkeleri için kötü olacağını söyledi. Friedman, "İran'a yönelik yaptırımlarla çok iyi bir yerdeyiz ve bu yolda devam edersek İran'ın zararlı faaliyetine son vermekten başka çaresi kalmayacağını düşünüyoruz. İran'ı çok daha iyi bir yere götürmek için gerçekten çok çalıştık. Yeni bir yönetimin bunu baltalayacağını düşünmekten nefret ederim ama ne yazık ki Biden kazanırsa, sanırım olabilir" dedi.

Haber Merkezi AA
Biden yaptığı son açıklamada, kampanyasının aynı biçimde devam edeceğini açıklamıştı.
Biden yaptığı son açıklamada, kampanyasının aynı biçimde devam edeceğini açıklamıştı.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, gelecek ay ABD'de yapılacak başkanlık seçimlerini Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden'ın kazanması halinde Washington'un İran politikasının İsrail ve Körfez ülkeleri için kötü olacağını söyledi.

Friedman Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait "Al-Ain" haber sitesine verdiği demeçte, İran'ın ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinin "en önemli" konusu olduğunu dile getirdi.

BAE'den İsrail’e işgal ettiği toprakların ismi ile jest: Kiryat Gat
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BAE'den İsrail’e işgal ettiği toprakların ismi ile jest: Kiryat Gat
Amerikalı ve İsrailli yetkililerden oluşan bir heyet, İsrail ve BAE arasında sağlanan anlaşma çerçevesinde temaslarda bulunmak için 31 Ağustos 2020 günü El Al'a ait 'Kiryat Gat' isimli uçakla Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Tel Aviv-Abu Dabi hattında ilk ticari uçuşunu yapan 'Kiryat Gat' isimli uçakta ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat ile ABD'li ve İsrailli yetkililer taşındı. Filistin tarihinde acı bir yere sahip olan ve yine İsrail'in işgal ettiği bölgelerden biri olan Kiryat Gat ismini tercih eden BAE tarafını net bir şekilde seçtiğini yeniden kanıtladı.

"Nefret ederim Biden kazanırsa olabilir"

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Başkan Barack Obama döneminde İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesine değinen Friedman, şu ifadeleri kullandı:

"İran'a yönelik yaptırımlarla çok iyi bir yerdeyiz ve bu yolda devam edersek İran'ın zararlı faaliyetine son vermekten başka çaresi kalmayacağını düşünüyoruz. İran'ı çok daha iyi bir yere götürmek için gerçekten çok çalıştık. Yeni bir yönetimin bunu baltalayacağını düşünmekten nefret ederim ama ne yazık ki Biden kazanırsa, sanırım olabilir. "

Friedman, Biden'ın seçimi kazanması halinde ABD'nin İran politikasında değişikliğe gidebileceğini kaydederek, "Biden kazanırsa, kişisel görüşüme göre yanlış olacak bir politika değişikliği göreceğiz ve bu İsrail, Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Katar ve Kuveyt'in de içinde yer aldığı bölge için kötü olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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