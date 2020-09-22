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Dünya İsrail medyasından itiraf İsrailin 10 yıldır Bahreynde ofisi vardı
ORTADOĞU

İsrail medyasından itiraf: İsrail'in 10 yıldır Bahreyn'de ofisi vardı

İsrail ve BAE normalleşmesinden önce de İsrail'in Bahreyn'de 10 yıldır ofisi olduğu iddia edildi. Kamu Yayın Kuruluşı'nda yer alan habere göre İsrail bölgedeki siyasi ve ekonomik adımlarını güçlendirmek amacıyla Bahreyn'de 10 yıl önce ofis açtı.

Haber Merkezi AA
İsrail ile BAE ve Bahreyn arasındaki normalleşme anlaşmaları Beyaz Saray'da imzalanmıştı.
İsrail ile BAE ve Bahreyn arasındaki normalleşme anlaşmaları Beyaz Saray'da imzalanmıştı.

İsrail ve BAE bu ay normalleşme için imzaları attı ancak iki ülke arasında daha eskiye dayanan bir iş birliği daha olduğu ortaya çıktı. İsrailli bir medya kuruluşu İsrail'in 10 yıldır Bahreyn'de ofisi olduğunu iddia etti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nda (KAN) yer alan haberde, İsrail'in Körfez ülkesi Bahreyn'de 10 yıl önce bir ofis açtığı belirtildi.

Söz konusu ofisin İsrail'in bölgedeki siyasi ve ekonomik adımlarını güçlendirmek amacıyla açıldığı ifade edildi.

İsrail yönetiminden habere ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

İhanet anlaşması imzalandı
OYNAT 00:40
İhanet anlaşması imzalandı
İsrail, Bahreyn ve BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) arasında Arap dünyasının ihanet anlaşması olarak isimlendirdiği anlaşma dün Beyaz Saray'da imzalandı. Trump anlaşma için 'Yeni Orta Doğu'nun şafağındayız' dedi.


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