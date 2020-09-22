İsrail medyasından itiraf: İsrail'in 10 yıldır Bahreyn'de ofisi vardı

İsrail ve BAE bu ay normalleşme için imzaları attı ancak iki ülke arasında daha eskiye dayanan bir iş birliği daha olduğu ortaya çıktı. İsrailli bir medya kuruluşu İsrail'in 10 yıldır Bahreyn'de ofisi olduğunu iddia etti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nda (KAN) yer alan haberde, İsrail'in Körfez ülkesi Bahreyn'de 10 yıl önce bir ofis açtığı belirtildi.

Söz konusu ofisin İsrail'in bölgedeki siyasi ve ekonomik adımlarını güçlendirmek amacıyla açıldığı ifade edildi.

İsrail yönetiminden habere ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.