ABD'nin minik kahramanı: Kız kardeşini köpek saldırısından kurtarırken yaralandı, tüm ülke onu konuşuyor

Amerika, kız kardeşini köpek saldırısından kurtaran küçük kahraman ABD'li Bridger Walker'ı konuşuyor. Wyoming'de yaşanan olayda Bridger Walker henüz 6 yaşında olmasına rağmen kız kardeşine saldıran köpeğe engel olarak günün kahramanı ilan edildi. Alman kurt köpeğinin kız kardeşine saldırdığını görünce kardeşini kurtarmak için atılan Walker, hayvanın yanağından ısırması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Bridger Walker iki saatlik bir ameliyata girdi ve çocuğun yanağına 90 dikiş atıldı.

"Biri ölecekse o ben olmalıyım"

BBC Türkçe'nin haberine göre; 6 yaşındaki Bridger Walker'ın saldırıdan sonra, "Biri ölecekse kardeşim yerine bu ben olmalıyım diye düşündüm ve harekete geçtim" dediği öğrenildi. Yenilmezler (The Avengers) filminin hayranı olduğu kaydedilen Bridger Walker için ilk paylaşımlardan biri oyuncu Anne Hathaway'den geldi. Hollywood aktristi Hathaway, "Ben bir Avenger değilim ama ne zaman bir süper kahraman görsem tanırım. Hayatta senin yarın kadar bile cesur olabilmeyi çok isterim Bridger" sözlerini kaydetti.

Ünlülerden mesaj yağdı

Anne Hathaway'in postu bir milyon fazla beğeni alırken çocuğun ailesi Mark Ruffalo, Tom Holland, Hugh Jackman ve Zachary Levi gibi oyuncuların kendilerine ulaştığını aktardı. Kaptan Amerika karakterini canlandıran Chris Evans da Bridger için kaydettiği video mesajında, "Sen bir kahramansın, kardeşin senin gibi bir ağabeyi olduğu için çok şanslı" diyerek orijinal bir Kaptan Amerika zırhı göndereceğini kaydetti.

Filmlerdeki süper kahramanlara benzetilen cesur çocuk #kahraman etiketiyle sosyal medyanın yeni yıldızı haline geldi.