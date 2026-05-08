Aktivistler işkence altında

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, aktivistler Seyf Ebu Kişk ile Thiago Avila’nın İsrail tarafından “hukuksuz biçimde” tutulduğunu açıkladı. Filodan yapılan açıklamada, iki aktivistin uluslararası sularda alıkonulmasının uluslararası hukukun açık ihlali olduğu savunularak, tutukluluğun uzatılmasına ilişkin mahkeme kararının “gizli delillere” dayandırıldığı ve itiraz imkanının engellendiği belirtildi.





YARGISIZ KAÇIRMA

Açıklamada, aktivistlerin Gazze halkıyla dayanışmaları nedeniyle “rehin tutulduğu” ifade edildi. Aktivistlerin, Gazze’ye yaklaşık 600 deniz mili uzaklıkta, İtalyan bayraklı bir gemiden zorla alıkonulduğu belirtilen açıklamada, olay “uluslararası deniz hukukunun ihlali” ve “yargısız kaçırma” olarak nitelendirildi. Açıklamada ayrıca Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi’nin “dayanışma göstermenin suç olmadığı” yönündeki açıklamasına atıf yapıldı.





AÇLIK GREVİ DEVAM EDİYOR

Küresel Sumud Filosu, Seyf Ebu Kişk ve Thiago Avila’nın alıkonuldukları tarihten bu yana açlık grevinde olduğunu duyurdu. Açıklamada, Ebu Kişk’in kuru açlık grevine başladığı ve bunun ciddi sağlık riskleri taşıdığı belirtildi. Aktivistlerin 24 saat yoğun ışık altında tecrit koşullarında tutulduğu ve sürekli uyku yoksunluğuna maruz bırakıldığı belirtilen açıklamada, tüm tutukluların derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısı yapıldı.



