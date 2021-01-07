Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın akıbeti belli oldu: Bilinçli olarak ortalarda gözükmüyor

Çinli internet şirketi Alibaba'nın kurucusu, iş insanı Jack Ma'nın ekim ayında Çin'deki piyasa düzenleyici kurumları ve kamu bankalarını eleştiren bir konuşma yapmasının ardından gizemli şekilde ortadan kaybolduğu iddia edilmişti.

DÜNYA Alibaba'nın kurucusu Çinli iş adamı Jack Ma'nın kayıp olduğu iddia edildi

Jüri üyeliği yaptığı "Africa's Business Hereos" adlı televizyon programının çekimlerine de en son kasım ayunda katılan milyarder iş insanı, o zamandan bu yana kamuoyunun önüne çıkmamıştı.

CNBC'nin haberine göre, Çinli milyarderin bilinçli olarak ortalarda gözükmüyor. Şangay'da bir iş danışmanı olan Shaun Rein ise AP'ye verdiği röportajda olaya ilişkin "Onun gözünü korkuttular. O da dersini aldı ve bu yüzden son 2 aydır sessiz kaldı. Bazı arkadaşları bana 'bu olayda onun nasıl bu kadar aptal olduğunu inanamıyoruz" diye konuştu.

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