Dünya Alibabanın kurucusu Jack Manın akıbeti belli oldu Bilinçli olarak ortalarda gözükmüyor
ASYA

Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın akıbeti belli oldu: Bilinçli olarak ortalarda gözükmüyor

Çin'deki piyasa düzenleyici kurumları ve kamu bankalarını eleştiren bir konuşma yapmasının ardından kasım ayından bu yana kamuoyunun önüne çıkmayan Alibaba'nın kurucusu Çinli iş adamı Jack Ma'nın kayıp olduğu iddia edilmişti. Çinli milyarderin bu gelişmeden sonra bilinçli olarak sessiz kalmayı tercih ettiği ve ortalarda gözükmediği öne sürüldü.

Haber Merkezi Diğer
Jack Ma
Jack Ma

Çinli internet şirketi Alibaba'nın kurucusu, iş insanı Jack Ma'nın ekim ayında Çin'deki piyasa düzenleyici kurumları ve kamu bankalarını eleştiren bir konuşma yapmasının ardından gizemli şekilde ortadan kaybolduğu iddia edilmişti.

Alibaba'nın kurucusu Çinli iş adamı Jack Ma'nın kayıp olduğu iddia edildi
DÜNYA
Alibaba'nın kurucusu Çinli iş adamı Jack Ma'nın kayıp olduğu iddia edildi

Jüri üyeliği yaptığı "Africa's Business Hereos" adlı televizyon programının çekimlerine de en son kasım ayunda katılan milyarder iş insanı, o zamandan bu yana kamuoyunun önüne çıkmamıştı.

CNBC'nin haberine göre, Çinli milyarderin bilinçli olarak ortalarda gözükmüyor. Şangay'da bir iş danışmanı olan Shaun Rein ise AP'ye verdiği röportajda olaya ilişkin "Onun gözünü korkuttular. O da dersini aldı ve bu yüzden son 2 aydır sessiz kaldı. Bazı arkadaşları bana 'bu olayda onun nasıl bu kadar aptal olduğunu inanamıyoruz" diye konuştu.

  • Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Ma şu anda 51.5 milyar dolarlık tahmini net değere sahip ve dünyanın en zengin ilk 25 insanı arasında yer alıyor.
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