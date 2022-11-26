Alman FDP’nin Dış Politika Sözcüsü Lechte Pençe-Kılıç Harekatı'ndan rahatsız oldu: Türkiye'yi sivilleri öldürmekle itham etti

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı Pençe-Kılıç Harekatı bazı ülkeleri rahatsız ediyor.

PKK’ya verdikleri destek ile bilinen Almanya’dan operasyonu karalamaya yönelik açıklamalar geldi. Almanya’nın koalisyon partilerinden FDP’nin Dış Politika Sözcüsü Ulrich Lechte, harekata ilişkin yaptığı açıklamada skandal ifadeler kullandı.

PKK'LI TERÖRİSTLERE 'SİVİL' DEDİ

Türkiye'nin sivilleri hedef aldığını ileri süren Lechte şöyle konuştu:

"Erdoğan, uluslararası hukuku ihlal ederek, Kürt bölgelerine havadan saldırıyor. Aynı zamanda Kürt kentine karadan girmeye çalışıyor. Her iki durumda da çok sayıda sivil can kaybı bekleniyor. Bu kabul edilemez yaklaşımı kınıyorum. Sonunda daha yakından bakmalı ve harekete geçmeliyiz."

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