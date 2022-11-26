Dünya Alman FDPnin Dış Politika Sözcüsü Lechte Pençe-Kılıç Harekatından rahatsız oldu Türkiyeyi sivilleri öldürmekle itham etti
AVRUPA

Alman FDP’nin Dış Politika Sözcüsü Lechte Pençe-Kılıç Harekatı'ndan rahatsız oldu: Türkiye'yi sivilleri öldürmekle itham etti

Terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe-Kılıç Harekatı'nda teröristlere darbe vurulmaya devam ederken Almanya’da koalisyon partilerinden FDP’nin Dış Politika Sözcüsü Ulrich Lechte, harekattan rahatsız olduklarını açıkladı. Türkiye'nin sivilleri öldürdüğünü ileri süren Lechte, "Bu kabul edilemez yaklaşımı kınıyorum. Sonunda daha yakından bakmalı ve harekete geçmeliyiz." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Alman FDP’nin Dış Politika Sözcüsü Lechte Pençe-Kılıç Harekatından rahatsız oldu: Türkiyeyi sivilleri öldürmekle itham etti
FDP’nin Dış Politika Sözcüsü Ulrich Lechte Pençe-Kılıç Harekatı'nı hedef aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı Pençe-Kılıç Harekatı bazı ülkeleri rahatsız ediyor.

PKK’ya verdikleri destek ile bilinen Almanya’dan operasyonu karalamaya yönelik açıklamalar geldi. Almanya’nın koalisyon partilerinden FDP’nin Dış Politika Sözcüsü Ulrich Lechte, harekata ilişkin yaptığı açıklamada skandal ifadeler kullandı.

PKK'LI TERÖRİSTLERE 'SİVİL' DEDİ

Türkiye'nin sivilleri hedef aldığını ileri süren Lechte şöyle konuştu:

"Erdoğan, uluslararası hukuku ihlal ederek, Kürt bölgelerine havadan saldırıyor. Aynı zamanda Kürt kentine karadan girmeye çalışıyor. Her iki durumda da çok sayıda sivil can kaybı bekleniyor. Bu kabul edilemez yaklaşımı kınıyorum. Sonunda daha yakından bakmalı ve harekete geçmeliyiz."

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