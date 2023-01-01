|
Dünya
Almanya’da bir cenaze skandalı daha: Ölen annesine mektup yazdılar cevap alınamayınca yaktılar
Almanya'da vefat ettikten sonra cenazesi yanlışlıkla yakılan Abdülkadir Sargın'dan sonra yeni bir cenaze yakma skandalı ortaya çıktı. 50 yaşındaki Feridun Esad’ın vefatının ardından defin işlemleri için annesine mektup yazdılar. Ancak Esad’ın annesi iki yıl önce hayatını kaybetmişti. Yetkililer, Sargın ailesinden cevap gelmeyince 19 Aralık günü cenazeyi yaktı.
10:39 . 18/01/2023 Çarşamba
Diğer
Arşiv

Arşiv

Dortmund kentinde yaşayan ve evinde ölen Feridun Esad'ın cesedi polis tarafından iki gün sonra bulundu. Polis, cenaze için Esad'ın 2 yıl önce ölen annesine mektup yazdı. Mektuba cevap alınamayınca cenaze yakıldı. 19 Aralık günü gerçekleşen skandal, Esad'dan arkadaşlarının haber alamaması üzerine ortaya çıktı. Arkadaşları Dortmund Belediye Meclisi Üyesi Emre Güleç'e durumu anlattı.


SORU ÖNERGESİNDE ORTAYA ÇIKTI

Huckarde DİTİB Birliği Osman Gazi Camisi Başkanı da olan Güleç, duruma ilişkin belediyeye soru önergesi verdi. Yazışmalarından sonra cenazenin yakıldığı öğrenen Güleç, "Esad'ın Dortmund'daki annesine mektup yazılmış. Cevap alınamaması ve kayıtlarda dini aidiyetini belirten ibare bulunmaması üzerine cenazeyi yakma kararı almışlar. Yetkililerin duyarsızlığı duruma sebep oldu" dedi.

AYNI ŞEHİRDE YAŞAYAN ABLASINA BİLGİ VERİLMEDİ"

Sabah'ın haberine göre; Güleç, "Mutlaka komşularına veya camiye hangi dine mensup olduğunu sormalıydılar ya da oturduğu bölgedeki camiye haber vermeliydiler. İsminden yabancı olduğunu anlamamaları mümkün değil. Ölmüş annesine mektup göndermek ne demek. Neden hayatta olan ve aynı şehirde yaşayan ablasına bilgi verilmedi. Olayda bir dizi ihmaller zinciri var. Güçlü şekilde tepkimizi ortaya koymalıyız" diye tepki verdi.

SARGIN DA YAKILMIŞTI

Beyin kanaması geçirdikten sonra Hannover'de hastanede ölen Konyalı 71 yaşındaki Abdülkadir Sargın'ın cenazesi, adli tıpta 81 yaşındaki Alman'ın cenazesi ile karıştırılmıştı. Cenaze daha sonra yakılmıştı. Aile, cenazeyi yıkayacakken cenazelerin karıştığını öğrenince adli tıp kurumuna gittiğinde cenazenin çoktan yakıldığını öğrenmişti. Sargın'ın külleri daha sonra Müslüman mezarlığına defnedilmişti.



#Almanya
#Feridun Esad
#dortmund
2 saat önce
default-profile-img
Almanya’da bir cenaze skandalı daha: Ölen annesine mektup yazdılar cevap alınamayınca yaktılar
Avrupa'nın başkentinde gece uçuşu yasaklanıyor
Nuggets 7'de 7 yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Bakan Karaismailoğlu'ndan CHP'ye: Paralar da işler de ortada yok inşallah belediyeciliği öğrenirler
Mersin'deki kazada şehit olan Uzman Çavuş Eren Öztürk toprağa verildi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.