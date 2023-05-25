Almanya'da DİTİB Göttingen Camisi'ne tehdit mektubu gönderildi.
Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Göttingen şehrindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Göttingen Camisi'ne tehdit içerikli mektup gönderildiği açıklandı.
DİTİB Göttingen Camisi Dernek Başkanı Mehmet İbrahimbaş, yaptığı yazılı açıklamada, olayın polisle paylaşıldığını ve suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.
Saldırılar devam ediyor
Almanya'nın Osnabrück kenti yakınlarındaki Bad Bentheim kentinde bulunan camiye de bölücü terör örgütü PKK sempatizanlarınca 20 Mayıs'ta saldırı düzenlenmişti.
Terör örgütü PKK sempatizanlarının, DİTİB'e bağlı Bad Bentheim Camisi'nin duvarlarına örgüt ve elebaşının isimlerini yazdığı ifade edilmişti.
2022'de 35 camiye tehdit ya da saldırı düzenlendi
DİTİB'in yayımladığı "2022 Cami Saldırıları Raporu"na göre, ülkede geçen yıl 35 camiye yönelik çeşitli şekillerde tehdit ya da saldırı gerçekleştirildiği açıklanmıştı.
DİTİB Ayrımcılıkla Mücadele Bürosu tarafından hazırlanan raporda, 35 saldırının 20'sinin camilere posta ya da elektronik posta yoluyla hakaret, küfür ve tehdit içeren yazı gönderilmesi, 7 caminin duvarına yazı yazılması, 6 camiye fiziki zarar verilmesi ve 2 camiye kundaklama şeklinde gerçekleştirildiği kaydedilmişti.