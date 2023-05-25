Almanya'da DİTİB Göttingen Camisi'ne tehdit mektubu gönderildi.

"Cami cemaatimiz ve Göttingen'de yaşayan Müslümanlar olarak tedirginiz. Yönetim kurulu olarak sosyal medya hesabımızdan ve camiye gelen cemaatimize duyuruda bulunarak sağduyulu olmaya davet ettik. Yönetim kurulu olarak cemaatimizin güven içerisinde camimize gelebilmeleri ve rahat ibadet edebilmeleri için tüm imkanları sağlayacağız."