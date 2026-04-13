Magyar'ı tebrik eden Netanyahu'dan Macaristan'a iş birliği kancası: Dört gözle bekliyorum

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Macaristan'da genel seçimi kazanan Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) lideri Peter Magyar'ı tebrik etti.

"Macaristan ile iş birliğini sürdürmeyi dört gözle bekliyorum"

Netanyahu, "Peter Magyar'ı seçim zaferi için tebrik ediyorum. Macaristan'ı ileriye taşımasında ve uluslarımız arasındaki güçlü bağları kuvvetlendirmesinde başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Macaristan ile iş birliğini sürdürmeyi dört gözle beklediğini belirten Netanyahu, seçimlerde yenilgiye uğrayan Orban'dan da övgüyle söz etti.