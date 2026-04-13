Magyar'ı tebrik eden Netanyahu'dan Macaristan'a iş birliği kancası: Dört gözle bekliyorum

22:4213/04/2026, Pazartesi
AA
Netanyahu, Macaristan'da seçim galibi Magyar’a tebrik mesajı gönderdi.
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Macaristan’da seçimi kazanan Peter Magyar’ı tebrik ederek iki ülke arasındaki iş birliğini sürdürme mesajı verdi. Netanyahu, “iş birliğini sürdürmeyi dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullanırken, önceki dönemde İsrail’e güçlü destek veren Viktor Orban’a da övgüde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Macaristan'da genel seçimi kazanan Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) lideri Peter Magyar'ı tebrik etti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Macaristan'da Magyar liderliğindeki Tisza'nın genel seçimi kazanmasından bir gün sonra ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

"Macaristan ile iş birliğini sürdürmeyi dört gözle bekliyorum"

Netanyahu, "Peter Magyar'ı seçim zaferi için tebrik ediyorum. Macaristan'ı ileriye taşımasında ve uluslarımız arasındaki güçlü bağları kuvvetlendirmesinde başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Macaristan ile iş birliğini sürdürmeyi dört gözle beklediğini belirten Netanyahu, seçimlerde yenilgiye uğrayan Orban'dan da övgüyle söz etti.

Netanyahu, AB içerisinde kendisine açıktan destek veren Macar lider Viktor Orban’ın İsrail’in gerçek dostu olduğunu belirtti.

Orban yönetimi, AB içinde İsrail'e güçlü destek sağladı

Orban, görev süresi boyunca AB içinde İsrail'e güçlü destek veren en etkili aktörlerden biri oldu. Budapeşte yönetimi, özellikle Gazze krizleri sırasında AB'nin İsrail'i eleştiren ortak açıklamalarını engelleyerek, daha sert tutum alınmasını zorlaştırdı.

Macaristan, İsrail'e yönelik yaptırım girişimlerine mesafeli yaklaşırken, Filistin'e yönelik bazı mali desteklerin de gecikmesine yol açtı.

Orban yönetimi ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesinin Binyamin Netanyahu hakkındaki sürecini eleştirerek İsrail'e siyasi destek verdi.



