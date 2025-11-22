Donald Trump savaş açmıştı: Bir ülke daha harekete geçti Soros hamlesi

Kurucusu olduğu Açık Toplum Vakıfları'yla 'siyasi şiddeti körüklemek'le suçlanan George Soros hakkında inceleme başlatan Avrupa ülkeleri arasına Bulgaristan da katıldı. Parlamentoda kurulan özel bir komisyon, Soros'un ülkedeki faaliyetlerini mercek altına alacak.





Bulgaristan Parlamentosu, George Soros ve kurucusu olduğu Açık Toplum Vakıfları'nın ülkedeki faaliyetlerini inceleme kararı aldı. Parlamentonun kurduğu komisyon, Soros ve oğlu Alexander'ın desteklediği kişi ve kuruluşların yanı sıra, Açık Toplum Vakıfları tarafından fonlanan kişi ve kuruluşları raporlayacak. Ancak Bulgaristan, Soros faaliyetlerini inceleme altına alan tek Avrupa ve AB üyesi ülke değil.





2015'teki göç kriziyle birlikte, Macaristan Başbakanı Victor Orban hükümeti, Soros'u, "Avrupa'da nüfus değişimi planlamak" ve "ulus devletleri sömüren açgözlü uluslararası, yani Yahudi finans sermayesinin vücut bulmuş hâli olmak"la suçladı. 2018'de de "Soros'u Durdurun Paketi" dâhil bir dizi düzenleme getirildi.





BAŞBAKAN DEĞİŞTİRDİLER

Kuzey Makedonya'da 2017'de kurulan 'Soros Operasyonunu Durdurun' hareketinin temsilcileri, ülkenin güçlü siyasi figürlerinden Nikola Gruevski'ye yakın isimlerdi. Gruevski bir önceki yıl, geniş katılımlı protestolar nedeniyle Başbakanlık görevinden ayrılmak zorunda kalmış ve gösterilere katılanların 'Soros tarafından kontrol edildiğini' vurgulamıştı.





Akşam'ın haberine göre, Polonya'da 2015'ten 2023'e kadar iktidarda olan Hukuk ve Adalet Partisi de (PiS), 2017-2018 arasında, "Soros ve Rusya tarafından kontrol edildiğini" öne sürdüğü "kriminal sivil toplum örgütlerine" karşı kampanyalar yürüttü. Haziran 2025'te cumhurbaşkanı seçilen Karol Nawrocki de, seçim kampanyasında rakibi Rafał Trzaskowski'yi 'Alman vakıfları ve Soros'tan para' almakla eleştirdi.





BALKANLAR İSTİKRARSIZLAŞTI

Sırbistan'da da durum farklı değil. Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve iktidardaki partisi Sırp İlerleme Partisi (SNS), yıllarca bağımsız sivil toplum örgütleri, muhalifler ve sivil protesto hareketlerini 'yabancı ajan' olarak niteleyip 'Soros tarafından finanse edilmekle' suçladı. Sırp basınında da sık sık "Soros'un oyunun sırrı! Arnavutluk'tan Belgrad'a kanlı el geliyor: Sırbistan'daki protestolar, Balkanlar'ın istikrarsızlaşmasının başlangıcı" gibi başlıklar atıldı.









SOROS İKTİDARINI KORUDU

Arnavutluk muhalefeti de, 2013'ten beri görevde olan Başbakan Edi Rama'yı 'Soros ile birlikte hareket ederek uzun yıllar iktidarda kalma planı yapmak'la suçluyor.





Slovakya'da Ekim 2023'te dördüncü dönemine başlayan Başbakan Robert Fico, Haziran 2025'te, STK'ların detaylı şeffaflık raporları sunmasını mecbur kılan düzenlemeyi, 'Tüm Slovaklar, her STK'nın kimin şarkısını söylediğini bilmeli' diyerek savundu. Soros ve 'yabancı ajanları' Slovakya'da nüfuz kullanmakla suçlayan Fico, 2018'de başbakanken istifasına yol açan protesto hareketinin de 'Soros ağı tarafından fonlandığı'nı belirtti.





10 ÜLKEDE OFİSİ BULUNUYOR

Açık Toplum Vakfı, AB'nin ayırdığı kaynakların kendi amaçlarına uygun olduğu gerekçesiyle Avrupa'da küçülme kararı aldı. Vakfın internet sitesine göre, Avrupa'daki 10 ülkede ofisi mevcut. Bu ülkeler Arnavutluk, Almanya, Belçika, Bosna Hersek, Kosova, Moldova, Kuzey Makedonya, Sırbistan Ukrayna ve İngiltere.





İNGİLTERE'DE 'SERVET KAZANDI'

İngiltere ise ilk kez 16 Eylül 1992'de yaşanan Kara Çarşamba sonrası 'Soros gerçeği'ni fark etti. Sterlinin çöküşünde Soros'un 1 milyar dolar kazandığı ortaya çıktı. 'İngiltere Merkez Bankası'nı deviren adam' denilen Soros, Brexit aleyhine 400 bin sterlin harcamasıyla gündeme geldi. İngiltere aleyhine 'karanlık Yahudi komploları' kurmakla suçlanan Soros, Telegraph gazetesi tarafından "İngiltere'nin içişlerine karışmak için gizli planlar yapmakla"la itham edildi. Rusya da, Soros'un Açık Toplum Vakfı'nın faaliyetlerini, "devletin güvenliğine tehdit oluşturduğu" gerekçesiyle 10 yıl önce sonlandırdı.





'GEZİ'NİN KARANLIK FİNANSÖRÜ

Soros tarafından 1993 yılında Türkiye'de Açık Toplum Enstitüsü adıyla kurulan kuruluş, 2010'da Açık Toplum Vakıfları ismini aldı. Vakıf Kasım 2018'de, Türkiye'nin "toplumsal ve ekonomik kalkınmasına olumlu katkılarını yanlış tanıtan temelsiz kampanyalar" iddiasıyla Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandırdığını duyurdu. Türkiye'deki vakfın kurucu üyeleri arasında, başkanı olduğu Anadolu Kültür Vakfı'na yönelik Gezi soruşturması başlatılan Osman Kavala da bulunuyordu. Kavala, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 'siyasal veya askeri casusluk' suçlamasıyla tutuklandı. Kavala, 'hükûmeti ortadan kaldırmaya teşebbüs'ten ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.





DONALD TRUMP SAVAŞ AÇTI