Orban'dan Leyen'e yaylım ateşi: Yaptığın yolsuzluklar buz dağının görünen kısmı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 'yolsuzluk' yaptığını belirtip görevi bırakması için çağrıda bulundu. "Hepimiz biliyoruz ki yolsuzluk, buz dağının sadece görünen kısmı." diyen Orban, "Kaçış yok, bir seçim yapılmalı." dedi.
Orban, hakkında verilen gensoru nedeniyle von der Leyen için yarın Avrupa Parlamentosunda (AP) yapılacak oylamaya dair sosyal medya platformu X hesabından açıklama yaptı.
"Yolsuzluk, buz dağının görünen kısmı"
"Cinsiyet ideolojisi zorunlu hale getirilmiş durumda, Avrupalı çiftler uçurumun eşiğinde..."
Bunun Avrupa'nın geleceğiyle ilişkili olduğunu vurgulayan Orban, von der Leyen liderliğindeki Komisyon'un "bilançosu" hakkında şu ifadeleri kullandı:
Orban X'teki hesabından yaptığı bir diğer paylaşımda, von der Leyen'in bir fotoğrafının bulunduğu ve üzerinde "Artık gitme zamanı" yazılı bir görsel paylaştı.
Von der Leyen hakkında verilen gensoru
2020'den itibaren Kovid-19 salgınıyla mücadelede yüksek miktarlarda aşı temin eden AB Komisyonu, bunlardan en büyüğünü Amerikan şirketi Pfizer ile yapmıştı.
Milyarlarca avroluk anlaşmaların tam bedeli ise "ticari sır" olduğu gerekçesiyle resmen açıklanmamıştı.
Aşı temin görüşmeleri sırasında AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile Pfizer CEO'su Albert Bourla arasındaki telefon mesajlaşmaları, von der Leyen hakkında yolsuzluk iddialarına yol açtı.
AP'den Rumen milletvekili Gheorghe Piperea, "Pfizergate" ismi verilen skandalı gerekçe göstererek, Von der Leyen hakkında gensoru önergesini vermişti.
Von der Leyen hakkındaki gensoruya ilişkin oylama yarın AP'de yapılacak.