Orban'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: Batılılar 'Türk Akımı'nı engellemek için uğraştı

"Batılılar bu hattın yapılmaması için her şeyi yaptı. Ama biz direndik ve inşa ettik. Bugün bu boru hattı olmasaydı Macaristan'da gaz ve enerji olmazdı. Bu nedenle bu projeye sonuna kadar destek verdiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederim. Bu, Macar ekonomisini yaşatan göbek bağımızdır. Cumhurbaşkanı Aliyev'e de teşekkür etmek isterim. Geçen yıl Azerbaycan'dan ilk doğal gaz sevkiyatları geldi. Bu daha önce hiç olmamıştı. Bu bir ilkti. Sayın Başkan'dan gelecekte de bu desteğin süreceği yönünde söz aldım."