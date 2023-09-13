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Dünya

Arjantin'de 28 saat aralıksız yağan kar yolları kapattı araçlar mahsur kaldı: Halka 'Las Lenas'a seyahat etmeyin' uyarısı yapıldı

Latin Amerika ülkesi Arjantin'in Las Lenas bölgesinde 28 saat boyunca durmadan yağan kar hayatı felç etti. Etkili olan kar fırtınası nedeniyle yollar kapanırken, onlarca araç karda mahsur kaldı. Öte yandan yetkililer tarafından Las Lenas'a seyahat edilmemesi uyarısı yapıldığı da bildirildi.

Semih Bozkuş
18:59 . 13/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arjantin'in Las Lenas bölgesinde 28 saat boyunca kar yağdı.

Arjantin'in Las Lenas bölgesinde 28 saat boyunca kar yağdı.

Kış mevsiminin yaşandığı Latin Amerika ülkesi Arjantin'i kar yağışı vurdu.

Güney yarım kürede bulunan ülkenin kayak bölgesi Las Lenas'ta 28 saat boyunca kar yağdı.



Kar fırtınası nedeniyle bölgede yollar kapanırken onlarca araç da mahsur kaldı.

Film sahnelerini aratmayan anların yaşanmasına neden olan kar yağışından en fazla Los Molles'tan Las Lenas'a kadar olan kesim etkilenirken, yetkililerin Las Lenas'a seyahat edilmemesi konusunda uyarılarda bulunduğu bildirildi.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada şiddetli kar yağışının devam edeceği duyuruldu.



#Arjantin
#Kar Yağışı
#Las Lenas
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