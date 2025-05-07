Asya karıştı, Hindistan Pakistan'a saldırdı: BM ve ABD'den itidal çağrısı

Hindistan, Cemmu Keşmir bölgesindeki terör saldırısına karşılık olarak Sindoor Operasyonu'nu başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ve Pakistan arasında başlayan çatışma için "Ben sadece bunun çok çabuk sona ermesini umuyorum" dedi. BM Genel Sekreteri Guterres ise Hindistan'ın Pakistan'a yönelik saldırısından derin endişe duyduğunu belirterek, azami itidal çağrısında bulundu.
Hindistan ordusu, Pakistan ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesindeki "hedeflere" karşı askeri operasyon başlattığını duyurdu. 9 bölgenin hedef alındığı belirtilirken "Pakistan askeri tesislerinin hedef alınmadığı" savunuldu.
Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın füze saldırılarına Pakistan'ın kendi belirlediği yer ve zamanda karşılık vereceğini açıkladı. Chaudhry, "Hindistan'ın bu korkak saldırıyla elde ettiği geçici mutluluğun yerini kalıcı bir üzüntü alacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
'ÇABUK SONA ERMESİNİ UMUYORUM'
ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un yemin töreninde, Hindistan'ın Pakistan'a saldırısına ilişkin açıklama yaptı.
BM'DEN AZAMİ İTİDAL ÇAĞRISI
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hindistan'ın Pakistan'a yönelik saldırısından derin endişe duyduğunu belirterek, azami itidal çağrısında bulundu.
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Dujarric, Hindistan'ın askeri operasyonlarından derin endişe duyduğunu kaydetti.