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Asya karıştı, Hindistan Pakistan'a saldırdı: BM ve ABD'den itidal çağrısı

Asya karıştı, Hindistan Pakistan'a saldırdı: BM ve ABD'den itidal çağrısı

01:307/05/2025, Çarşamba
AA
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ABD Başkanı Trump Hindistan'ın Pakistan'a saldırısına tepki gösterdi.
ABD Başkanı Trump Hindistan'ın Pakistan'a saldırısına tepki gösterdi.

Hindistan, Cemmu Keşmir bölgesindeki terör saldırısına karşılık olarak Sindoor Operasyonu'nu başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ve Pakistan arasında başlayan çatışma için "Ben sadece bunun çok çabuk sona ermesini umuyorum" dedi. BM Genel Sekreteri Guterres ise Hindistan'ın Pakistan'a yönelik saldırısından derin endişe duyduğunu belirterek, azami itidal çağrısında bulundu.

Hindistan ordusu, Pakistan ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesindeki "hedeflere" karşı askeri operasyon başlattığını duyurdu. 9 bölgenin hedef alındığı belirtilirken "Pakistan askeri tesislerinin hedef alınmadığı" savunuldu.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın füze saldırılarına Pakistan'ın kendi belirlediği yer ve zamanda karşılık vereceğini açıkladı. Chaudhry, "Hindistan'ın bu korkak saldırıyla elde ettiği geçici mutluluğun yerini kalıcı bir üzüntü alacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

'ÇABUK SONA ERMESİNİ UMUYORUM'

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un yemin töreninde, Hindistan'ın Pakistan'a saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Gelişmeyi "utanç verici" olarak değerlendiren ve yeni haberleri olduğunu söyleyen Trump,
"Bu, geçmişte yaşanan bazı şeylere dayanıyor. Uzun zamandır savaşıyorlar. Aslında onlarca yıldır, hatta yüzyıllardır savaşıyorlar."
değerlendirmesinde bulundu.
Trump,
"Ben sadece bunun çok çabuk sona ermesini umuyorum."
ifadelerini kullandı.

BM'DEN AZAMİ İTİDAL ÇAĞRISI

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hindistan'ın Pakistan'a yönelik saldırısından derin endişe duyduğunu belirterek, azami itidal çağrısında bulundu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Dujarric, Hindistan'ın askeri operasyonlarından derin endişe duyduğunu kaydetti.

İki ülkeye de azami itidal çağrısında bulunan Dujarric,
"Dünya, Hindistan ve Pakistan arasında askeri bir çatışmayı kaldıramaz."
ifadelerini kullandı.


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