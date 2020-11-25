Avrupa Komisyonu Ermenistan'ın arazi yakma politikasını raporladı: Barbarca bir strateji

Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan anlaşma gereği işgal ettikleri yerlerden ayrılan Ermenilerin "arazi yakma politikası" Avrupa Komisyonu'nun dikkatinden kaçmadı.
Yayınlanan raporda "Dağlık Karabağ ve çevre bölgelerle ilgili durumla ilgili olarak taraflardan gelen çeşitli bilgileri ve çeşitli şikayetleri not alıyoruz. Kasıtlı çıkarılan orman yangınları ekolojik sisteme zarar veriyor" ifadeleri yer aldı.
YAKIP YIKTILAR
Ermenilerin, Kelbecer ve Ağdam gibi bölgeleri terk ederken ormanları ve evleri yaktığı biliniyor.
Raporda, "Evleri, bahçeleri, ormanları ve ayrıca büyük ölçüde itlaf edilmiş hayvanları ateşe verdiler, bu da daha sonra sıhhi sorunlara yol açabilir" ifadelerine de yer verildi.
SAVAŞ SUÇU
Arazi yakma politikası (scorched earth) , 1977 Cenevre Sözleşmeleri'nde tanımlanan bir savaş suçu.
Raporda ayrıca "Düşman tarafından potansiyel olarak kullanılabilecek her şeyi yok etmeye yönelik bu barbarca strateji uluslararası hukuk tarafından kınanmaktadır ve savaş suçlularıyla ilgili prosedürler Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yetkisi altındadır" ifadelerine yer verildi.