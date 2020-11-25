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Dünya Avrupa Komisyonu Ermenistanın arazi yakma politikasını raporladı Barbarca bir strateji
AVRUPA

Avrupa Komisyonu Ermenistan'ın arazi yakma politikasını raporladı: Barbarca bir strateji

Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan anlaşma gereği işgal ettikleri bölgeleri terk eden Ermenilerin köyleri ve ormanları ateşe vermesi Avrupa Komisyonu tarafından raporlandı. Raporda arazi yakma politikasının (Scorched earth) , 1977 Cenevre Sözleşmeleri'nde savaş suçu olarak tanımlandığı hatırlatılarak "Bu barbarca strateji uluslararası hukuk tarafından kınanmaktadır" denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Avrupa Komisyonu Ermenilerin yakıp yıkma politikalarını raporladı.
Avrupa Komisyonu Ermenilerin yakıp yıkma politikalarını raporladı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan anlaşma gereği işgal ettikleri yerlerden ayrılan Ermenilerin "arazi yakma politikası" Avrupa Komisyonu'nun dikkatinden kaçmadı.

Yayınlanan raporda "Dağlık Karabağ ve çevre bölgelerle ilgili durumla ilgili olarak taraflardan gelen çeşitli bilgileri ve çeşitli şikayetleri not alıyoruz. Kasıtlı çıkarılan orman yangınları ekolojik sisteme zarar veriyor" ifadeleri yer aldı.

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YAKIP YIKTILAR

Ermenilerin, Kelbecer ve Ağdam gibi bölgeleri terk ederken ormanları ve evleri yaktığı biliniyor.

Raporda, "Evleri, bahçeleri, ormanları ve ayrıca büyük ölçüde itlaf edilmiş hayvanları ateşe verdiler, bu da daha sonra sıhhi sorunlara yol açabilir" ifadelerine de yer verildi.

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SAVAŞ SUÇU

Arazi yakma politikası (scorched earth) , 1977 Cenevre Sözleşmeleri'nde tanımlanan bir savaş suçu.

Raporda ayrıca "Düşman tarafından potansiyel olarak kullanılabilecek her şeyi yok etmeye yönelik bu barbarca strateji uluslararası hukuk tarafından kınanmaktadır ve savaş suçlularıyla ilgili prosedürler Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yetkisi altındadır" ifadelerine yer verildi.

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