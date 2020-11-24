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Dünya Karabağı tahliye eden Ermeniler Nikol Paşinyana nefret kustu Umarım bir köpek gibi ölür
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Karabağ'ı tahliye eden Ermeniler Nikol Paşinyan'a nefret kustu: Umarım bir köpek gibi ölür!

Azerbaycan'ın zaferi sonrasında işgal altındaki bölgeleri terk eden Ermenilerin Paşinyan'a olan öfkesi dinmiyor. Kelbecer'den ayrılan Arega Grigoryan isimli şahıs, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a öfkesini "Umarım bir köpek gibi ölür!" sözleriyle dile getirdi.

Haber Merkezi Diğer
Ermeniler evlerini ateşe vererek bölgeyi terk ediyor.
Ermeniler evlerini ateşe vererek bölgeyi terk ediyor.

Azerbaycan topraklarından ayrılan Ermeniler işgal ettikleri bölgeleri tek ederken Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a nefret kusuyor.

Ermenistan ve Azerbaycan arasında Rusya'nın arabuluculuğunda sağlanan uzlaşı ve taraflar arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının 10 Kasım'da yürürlüğe girmesiyle, Ermeniler işgal ettikleri bölgeleri boşaltmaya başladı.

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KÖYLERİNİ TERK EDİYORLAR

DW'nin haberine göre Ermenistan ile Azerbaycan arasında 30 yıl önce yaşanan çatışmalar sonrasında Şuşa’dan Azeri halkı kaçmak zorunda kalmıştı. Bugün ise Ermeniler kaçıyor.

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NEFRET KUSTULAR!

Kelbecer bölgesinden ayrılan Ermenilerin bir çoğu “geride hiçbir şey bırakmak istemiyoruz” diyerek kendi evlerini ateşe verdi.

Bölgeden ayrılmak zorunda kalan Arega Grigoryan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a öfkesini "Umarım bir köpek gibi ölür!" sözleriyle dile getiriyor.

Ermenistan'ın Azerbaycan karşısındaki yenilgisine halk hala çok kızgın. Azerbaycan'ın zaferinden sonra düzenlenen onlarca protestoda "Hain Paşinyan" sloganları atılmıştı.

Dağlık Karabağ'ın Ermenistan'a ait olduğunu savunanlar, ateşkes anlaşmasını imzalayan Paşinyan’ı Ermenistan topraklarını satmakla suçluyor.

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