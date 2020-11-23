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Dünya Vandallar Terk ettikleri köyleri yakıp yıkan Ermeniler hayvanları da telef etti
AVRUPA ASYA

Vandallar: Terk ettikleri köyleri yakıp yıkan Ermeniler hayvanları da telef etti

Dağlık Karabağ anlaşmasının ardından işgal ettikleri toprakları terk eden Ermeniler arkalarında harabe bırakıyor. Ev ve bahçelerini ateşe veren Ermeniler yanlarında taşıyamayacakları hayvanları de telef etti.

Politico'nun haberine göre tavukların başı, atların midesi kesilerek telef edilirken, bazı hayvanlar ise kilometrelerce yürütüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ermeniler işgal ettikleri topraklar terk ederken hayvanları da telef ediyor.
Ermeniler işgal ettikleri topraklar terk ederken hayvanları da telef ediyor.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında altı hafta süren çatışmaların ardından Dağlık Karabağ anlaşmasıyla işgal ettikleri topraklardan geri çekilen Ermeniler evleri, ormanları yakarak hayvanlarını telef ederek gidiyor...

Geride enkaz bıraktılar
DÜNYA
Geride enkaz bıraktılar

VAHŞET...

Terk ettikleri köyleri harabeye çeviren Ermeniler, taşımaya güçleri yetmeyen hayvanları telef acımasızca telef etti. Politico'nun haberine göre tavukların başı, atların midesi kesilerek telef edilirken, bazı hayvanlar ise kilometrelerce yürütüldü.

Ermenistan Ağdam’ı yakıp yıkmış: Vandallık!
DÜNYA
Ermenistan Ağdam’ı yakıp yıkmış: Vandallık!

HARABEYE ÇEVİRİP GİTTİLER

Ermenistan ordusunun 20 Kasım'da çekildiği Ağdam kentinde ise neredeyse sağlam bina bulunmuyor.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı Dağlık Karabağ'daki topraklarını işgalden kurtarma operasyonunda elde ettiği başarı Ermenistan'ı ateşkes imzalamaya mecbur etmişti.

Ateşkes gereği, Ermeni silahlı güçleri 20 Kasım itibarıyla Ağdam'dan çıkmıştı.

Kelbecer'i yakıp yıkan Ermeniler: Her şeyi yakacağız, Müslümanlara hiçbir şey bırakmayacağız
OYNAT 01:09
Kelbecer'i yakıp yıkan Ermeniler: Her şeyi yakacağız, Müslümanlara hiçbir şey bırakmayacağız
Dağlık Karabağ anlaşması sonrası Kelbecer'i terk eden Ermeniler, evleri, kamu binalarını ve ormanlık alanları yakıyor. Kelbecer'i terk eden Ermenilerden biri Associated Press ajansına yaptığı açıklamada 'Her şeyi yakacağız. Müslümanlara hiçbir şey bırakmayacağız' dedi.


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