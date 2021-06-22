Avustralya'nın başı fare istilasıyla dertte: Cezaevleri boşaltıldı

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletini esir alan fare istilası sebebiyle hapishaneler boşaltıldı. Yaklaşık 420 mahkum ve 200 çalışanın 2 hafta içinde başka cezaevlerine nakledileceğini açıklayan Wellington Cezaevi yetkilisi Peter Severin, ölen farelerin çürümeye başlamasıyla kurtlanma ve böceklenme sorununun da baş gösterdiğini aktardı.

Mahkumlar ve çalışanların sağlığının birinci öncelik olduğunu söyleyen Severin, "Personeli ve mahkumları sağlıklarına zarar verebilecek herhangi bir şeye maruz bırakmak istemiyoruz" dedi.

SON GÜNLERDE YOĞUNLAŞTI

Fare istilasının son haftalarda daha yoğunlaştığını belirten yetkili, cezaevinin farelerden temizlenip dezenfekte edilmesi ve onarımdan geçmesi için boşaltmanın gerektiğine dikkat çekti.

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Sputnik'te yer alan habere göre cezaevi altyapısına büyük zarar veren farelerin kabloları ve tavan panellerini kemirmesi, güvenlik sorunu oluşturdu.

MİLYONLARCA FARE CİRİT ATIYOR

Avustralya'nın güneydoğusundaki Yeni Güney Galler eyaleti, son on yılların en kötü fare istilasıyla aylardır mücadele ediyor. İstiladan Queensland, Victoria, Güney Avustralya eyaletleri de etkilenmiş durumda. 2020 baharında hasat mevsimi sırasında başlayan istilayla başa çıkamayan bu iki eyalette milyonlarca fare cirit atıyor.