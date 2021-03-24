Dünya Avustralya kabusu yaşıyor Sel felaketinden sonra zehirli örümcek paniği
OKYANUSYA

Avustralya kabusu yaşıyor: Sel felaketinden sonra zehirli örümcek paniği

Avustralya yoğun yağışların sebep olduğu sel nedeniyle zor günler yaşamaya devam ediyor. Selde ilk can kaybı da yaşanırken uzmanlar zehirli örümcek istilasına karşı uyarıda bulundu.

Haber Merkezi AA
Avustralya kabusu yaşıyor: Sel felaketinden sonra zehirli örümcek paniği
Avustralya'da zehirli örümcek istilasına karşı uyarı yapıldı.

Avustralya'da meydana gelen sel felaketi, bir kişinin ölümüne neden oldu.

Yetkililer, Sidney'in kuzeybatısında sel sularının ortasında mahsur kalan arabada bir kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.

Hayatını kaybeden vatandaşın kimliğinin henüz belirlenemediği kaydedildi.

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Zehirli örümcek türü "istilası" uyarısı

Öte yandan sel felaketinin vurduğu ülkede, zehirli örümcek türü "istilasına" karşı uyarı yapıldı.

Avustralya Sürüngen Parkı yetkililerinin yaptığı açıklamada, havanın ısınmasının ve yüksek nem seviyelerinin, huni yuvalı ölümcül örümcekler için elverişli yaşam koşulları oluşturduğu belirtildi.

Yetkililer, sel felaketi ile yaşam alanları bozulan örümceklerin yerleşim yerlerine girebileceği ve sular altında kalan bölgelerde dikkatli olunması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

Huni yuvalı örümcekler tarafından ısırılan kişinin 10 dakikada ölebileceği ifade ediliyor.

Sidney'in batısının, son 50 yılın en şiddetli sel felaketiyle karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Yeni Güney Galler eyaletinde yaşanan felaketten etkilenen yaklaşık 18 bin kişi, evlerinden tahliye edildi.

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