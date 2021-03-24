Avustralya kabusu yaşıyor: Sel felaketinden sonra zehirli örümcek paniği

Avustralya'da korkutan görüntü: Milyonlarca fare ülkeyi istila etti

Yoğun yağışların meydana getirdiği sele teslim olan Avustralya'yı, bu sefer fareler istila etti. Milyonlarca fare, New South Wales ve Queensland bölgelerindeki kırsal kasabalarda hayatı olumsuz etkiliyor. New South Wales ve Queensland bölgelerindeki kırsal kasabalarda etkili olan fare istilasının yoğun yağışların getirdiği selden kaynaklandığı belirtildi. Çiftçiler, sayıları milyonu bulan farelerin tahıl ve mahsulü yok ettiğini belirterek yetkililerden çare bulunmasını talep etti. Diğer yandan Tottenham, Walgett ve Gulargambone kentlerindeki hastanelerde bulunan 3 hasta, fareler tarafından ısırıldı.

