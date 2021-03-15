Bir şehrin kabusu oldu: Devasa boyutlarda

Mega yarasalar bu yıl içerisinde kenti 40 kez karanlığa gömdü.

Avustralya'nın Adelaide kentinde bulunan ve en büyük yarasa türü olan 'mega yarasalar', bu yıl içerisinde şu ana kadar kenti 40 kez karanlığa gömdü. Adelaide sakinleri, kentteki sayıları 25 bini bulan devasa yarasalarla baş etmenin yollarını arıyor.

ELEKTRİK KESİNTİLERİNE SEBEP OLUYOR

Kanat açıklıkları 1.5 metre genişliğe sahip olabilen devasa yarasa kolonisi, Adelaide'de elektrik kesintilerine sebep oluyor.

Devasa yarasaların 2021 yılı içerisinde şimdiye kadar 40 kez kesintiye sebep olduğu belirtildi.

1.5 milyona yakın nüfusa sahip olan kentte bölge halkı, devasa yarasalarla başa çıkmanın yollarını arıyor.

'Mega yarasa' olarak adlandırılan bu yarasa türünün, ilk olarak kent merkezinde bulunan Botanik Park'ta görüldüğü bildirildi. İlk görüldüğü andan bu yana koloni halinde büyüyen bu büyük yarasaların şu anki sayısının 25 bin kadar olduğu belirtiliyor.