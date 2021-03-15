Dünya Bir şehrin kabusu oldu Devasa boyutlarda
ASYA

Bir şehrin kabusu oldu: Devasa boyutlarda

Avustralya'nın Adelaide kentinde bulunan ve en büyük yarasa türü olan 'mega yarasalar', bu yıl içerisinde şu ana kadar kenti 40 kez karanlığa gömdü. Adelaide sakinleri, kentteki sayıları 25 bini bulan devasa yarasalarla baş etmenin yollarını arıyor.

Haber Merkezi Diğer
Mega yarasalar bu yıl içerisinde kenti 40 kez karanlığa gömdü.
Mega yarasalar bu yıl içerisinde kenti 40 kez karanlığa gömdü.

Avustralya'nın Adelaide kentinde bulunan ve en büyük yarasa türü olan 'mega yarasalar', bu yıl içerisinde şu ana kadar kenti 40 kez karanlığa gömdü. Adelaide sakinleri, kentteki sayıları 25 bini bulan devasa yarasalarla baş etmenin yollarını arıyor.

ELEKTRİK KESİNTİLERİNE SEBEP OLUYOR

Kanat açıklıkları 1.5 metre genişliğe sahip olabilen devasa yarasa kolonisi, Adelaide'de elektrik kesintilerine sebep oluyor.

Devasa yarasaların 2021 yılı içerisinde şimdiye kadar 40 kez kesintiye sebep olduğu belirtildi.

1.5 milyona yakın nüfusa sahip olan kentte bölge halkı, devasa yarasalarla başa çıkmanın yollarını arıyor.

'Mega yarasa' olarak adlandırılan bu yarasa türünün, ilk olarak kent merkezinde bulunan Botanik Park'ta görüldüğü bildirildi. İlk görüldüğü andan bu yana koloni halinde büyüyen bu büyük yarasaların şu anki sayısının 25 bin kadar olduğu belirtiliyor.

Abone Ol Google News
Beyaz Sarayın telefonlarına çıkmıyor

Beyaz Saray'ın
telefonlarına çıkmıyor

​Biden yönetimi geri dönüş alamadı.
Daha önce rastlamamıştık

'Daha önce rastlamamıştık'

​Pendik ve Kartal sahilinde tedirgin eden görüntü.
Türkiyeye verdiği sözleri tutmayan AB 18 Mart mutabakatının yenilenmesini istiyor

NASA fav'a aldı

NASA fav'a aldı

​Van Gölü'nün fotoğrafı uzaydan çekildi.

Erdoğan, şehirlerin yakından takip edildiğini açıkladı.

​Kıta sahanlığı konusunda Yunanistan, İsrail ve AB'ye nota verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.