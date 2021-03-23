Dünya Avustralyada yüzyılın sel felaketi Doğal afet ilan edildi
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Avustralya’da yüzyılın sel felaketi: 'Doğal afet' ilan edildi

Avustralya’da sel felaketi nedeniyle ev, tarım arazileri ve yolların sular altında kalması sonucu doğal afet ilan edildi.

Haber Merkezi İHA
Avustralya’da yüzyılın sel felaketi: Doğal afet ilan edildi
Onlarca yolun kapandığı bölgede tahliye ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Avustralya’da günlerdir etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi hayatı olumsuz etkiliyor. Geçtiğimiz haftadan itibaren Yeni Güney Galler eyaletinde birçok bölgeyi sular altında bırakan yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

İHA

Ülkenin en önemli turizm merkezlerinden Gold Coast’ta şiddetli yağmur sel felaketine neden oldu. 20’den fazla yolun kapandığı bölgede tahliye ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Halkın ani su baskınlarına karşı yüksek bölgelere hareket etmesi yönünde uyarılarda bulunan yetkililer, sel ve toprak kayması uyarılarını da sürdürüyor.


İHA

Sel felaketinin yaşandığı Avustralya’da tarım arazileri sular altında kaldı. Orta Kuzey Sahili bölgesinde tarım arazilerinin sular altında kalması nedeniyle "doğal afet" ilan edildi. Sel sularının artmasıyla birlikte yüksek kesimlere kaçan çiftçilerin kanolarla evlerine ulaşmaya çalıştıkları kaydedildi.


İHA

Yükselen sel sularının yolları kapadığı Avustralya’da bir aracın sel sularına kapıldığı an görüntülendi.


İHA

Yeni Güney Galler ile Queensland eyaletleri sınırında yer alan Springbrook adlı yerleşim yerinde bulunan derenin taşmasıyla sel sularına kapılan bir araç kısa süre içinde gözlerden kayboldu.


İHA

Görgü tanıkları derenin aniden taşarak yolu kapadığını araç sahibinin ise araçta olmadığını kaydetti.

İHA


Olumsuz hava koşullarının devam edeceğini bildiren Acil Durum Hizmetleri, çok sayıda ihbar aldıklarını iletirken 800’ü aşkın personelle afet bölgelerinde kurtarma ve tahliye çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Avustralya sele teslim: Tahliye emri verildi
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Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle sel meydana geldi.
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Eyalet genelinde fırtına ile birlikte etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel, onlarca ev ve aracı sular altında bıraktı.
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Sel sırasında 2 bini aşkın kurtarma ihbarı alındığı ve evlerinde ve araçlarında mahsur kalan 500’den fazla kişi için kurtarma operasyonu gerçekleştirildiği kaydedildi.
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Meteoroloji Bürosu, bu sabah orta kuzey sahilinden eyaletin uzak güney sahiline ve Canberra’ya kadarki alanı kapsayan şiddetli yağışlar nedeniyle uyarı yayınladı.
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Şiddetli yağışların hafta boyu devam edeceği öngörülerek sel baskınlarının devam edeceği belirtilerek,11 yerleşim yerinde tedbir amaçlı tahliye emri verildiği bildirildi. Büro, yoğun yağış, ani sel, 90 km s’yi aşan sert rüzgarlar ve kıyı erozyonu konusunda uyarıda bulundu
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Deniz seviyesindeki evler için tahliye kararı alındı.
Avustralya sele teslim: Tahliye emri verildi
Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle çeşitli kentlerde çok sayıda ev sular altında kalırken, 11 yerleşim biriminde tedbir amaçlı tahliye emri verildi.


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