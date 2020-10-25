Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev Ermenistan çocuk asker kullanarak savaş suçu işliyor
AVRUPA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev: Ermenistan çocuk asker kullanarak savaş suçu işliyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Ermenistan’ın Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerler kullandığını ve bu durumun uluslararası kuruluşlar tarafından incelenmesi gerektiğini belirtti.

Haber Merkezi DHA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev.

Ermenistan, Azerbaycan’a karşı çocuk askerleri kullanıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Ermenistan’ın Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerler kullandığını ve bu durumun uluslararası kuruluşlar tarafından incelenmesi gerektiğini belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Düşmanlar zayıflıklarının hıncını sivil halktan aldı
DÜNYA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Düşmanlar zayıflıklarının hıncını sivil halktan aldı

15 YAŞINDA CEPHEDE!

Haciyev, “Bu görüntü Ermenistan'ın çocuk askerleri kullandığını gösteriyor. Araştırılması gerekiyor. 15 yaşın altındaki çocukları askere almak ve kullanmak uluslararası insan hakları suçudur ve yasaklanmıştır. Bu savaş suçu olarak tanımlanmaktadır” dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev: Alman Bild magazin basını
DÜNYA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev: Alman Bild magazin basını
Abone Ol Google News
Çok kısa sürdü

Çok kısa sürdü

​Ermenistan, üçüncü kez ilan edilen ateşkesi ihlal etti.
Fransızsitelerine saldırı

Fransız
sitelerine saldırı

​Ülke genelindeki çok sayıda siteye erişim kesildi.
Bakanlıktansatılık onlarca araç

Bakanlıktan
satılık onlarca araç

​Fiyatlar 20 bin TL'den başlıyor..
Ateşkes yürürlükte

Ateşkes yürürlükte

​ABD iki ülkenin anlaştığını duyurmuştu.
Trabzon'da feci kaza

Trabzon'da feci kaza

​El frenini çekmeyi unuttu, annesi hayatını kaybetti.
İhracatta<br>seferberlik zamanı

İhracatta
seferberlik zamanı

​Dolar kurundaki yükseliş fırsatları da beraberinde getiriyor.

Oyunlarını bozduk hedef olduk

Oyunlarını bozduk hedef olduk

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan, yaptırım tehditlerine meydan okudu.
Savaş suçu işliyor

Savaş suçu işliyor

​Ermenistan çocukları cepheye sürdü.
Almanya’dan Mesut’a özür

Almanya’dan Mesut’a özür

​Almanya Futbol Federasyonu resmi özür mektubu gönderdi.
İnsanlığın yüz karası

İnsanlığın yüz karası

​Aşağılık faşiste Türkiye'den sert tepki geldi.
Kapalı alanda <br>4 dakikada bulaşıyor

Kapalı alanda
4 dakikada bulaşıyor

​Havaların soğuması tedbirlerin önemini artırıyor.
Boykot karşılık bulmadı

Boykot karşılık bulmadı

​Türkiye'ye karşı boykot çağrıları rakamlara yansımadı.
Ticaride açığı<br>iç pazar kapattı

Ticaride açığı
iç pazar kapattı

​Avrupa pazarının boşluğunu yerli müşteri kapattı.
Sessiz ihanet

Sessiz ihanet

​Suudi Arabistan ve BAE sessizliğini koruyor.
MİLGEM Pakistan’a güç katacak

MİLGEM Pakistan’a güç katacak

​Yerli savunma sanayisinin en büyük ihracat atılımı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.