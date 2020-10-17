Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Düşmanlar zayıflıklarının hıncını sivil halktan aldı

Spor

Vitor Hugo üzerinden Manoel Messias eleştirisi: General gibi futbolcuydu oynatılmadı

Trabzonspor'un Başakşehir ile oynayacağı mücadele öncesinde bordo mavililerin yeni transferi Vitor Hugo için çarpıcı bir yorum yapıldı. Futbol yorumcusu Önder Özen, Trabzonspor'un önemli bir transfer yaptığını ve aradığı oyuncuyu bulduğunu ifade ederken hiç kullanmadığı bir futbolcu için de geçen sezon ki tercihleri eleştirdi.