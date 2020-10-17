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Dünya Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Düşmanlar zayıflıklarının hıncını sivil halktan aldı
ASYA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Düşmanlar zayıflıklarının hıncını sivil halktan aldı

Ermenistan'ın füze saldırısında bulunduğu Gence'de açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, "Düşmanlar cephedeki korkaklığının ve zayıflığının hıncını sivil halktan aldı” dedi.

Haber Merkezi DHA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev.

Hikmet Hacıyev, yabancı ülkelerin diplomatları ve askeri ataşeleri ile birlikte Gence'ye gelerek Ermenistan’ın sivillere karşı işlediği insanlık suçlarını yerinde inceledi.

  • Hacıyev beraberinde gelen yabancı diplomat ve ataşelere seslenerek, “Ermenistan’ın Azerbaycan sivil halkına karşı bir başka haince ve alçakça ve zalimce saldırısına tanık oluyoruz. Ermeni askeri güçlerinin tek amacı Azerbaycan sivillerini öldürmek ve siviller arasında paniğe yol açmaktır. Herkesin gördüğü gibi bu bölgede hiçbir askeri tesis bulunmamaktadır. Burası, Azerbaycan’ın sivil halkının yaşadığı ve Azerbaycan’ın en büyük ikinci kenti olan Gence kentidir. Burada tek amaç sivilleri öldürmekti, yine burada tek amaç Ermenistan siyasi ve askeri liderliğinin faşist ve Nazi doğasını sergilemekti” ifadelerini kullandı.

Hacıyev, Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin tek amacının işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürleştirerek bölgeye barışı, güvenliği ve adaleti getirmek olduğunun altını çizdi.

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