BAE'den İsrail'e 'yeni yasa dışı konut inşası' uyarısı: Bölgede tansiyonu yükseltir

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı yerleşim birimlerinde yeni konut inşa edilmesi için ihale açmasının, bölgede gerilimi tırmandıracağı uyarısında bulundu.

BAE Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'teki yerleşim birimlerinde 1029 yeni yasa dışı konut inşası için ihale açmasını kınadı.

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan

BAE'nin uluslararası kararları çiğneyen ve bölgede daha fazla istikrarsızlık ve gerilim yaşanmasına sebep olabilecek tüm eylemlere karşı olduğu belirtildi.

Açıklamada, Orta Doğu'da barış sürecine ivme kazandırılması için bölgesel ve uluslararası çalışmaların desteklenmesi ve iki devletli çözüm formülü ile 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını tehlikeye atan yasa dışı tüm eylemlere "dur" denilmesi gerektiği vurgulandı.

Suudi Arabistan, Ürdün ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) da İsrail hükümetinin, yasa dışı konut inşası için ihale açmasını kınamıştı.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Şimdi Barış) Hareketi 24 Mart'ta, Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'teki yerleşim birimlerinde 1029 yeni yasa dışı konut inşası için ihale açtığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu







