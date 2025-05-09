Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasındaki görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın nadir elementler anlaşmasının imzalanmasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile "çok iyi ve verimli" bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında Trump ile Zelenski arasındaki görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.
Nadir elementler anlaşmasının hem ABD hem de Ukrayna için çok iyi bir anlaşma olduğuna inandığını belirten sözcü, anlaşmanın iki ülke halkına da fayda sağlayacağını ifade etti.
"Ateşkesin kabul edileceğini umuyoruz."
ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada, ABD ile Ukrayna arasında nadir elementler anlaşmasının resmen imzalanarak yürürlüğe girdiğini açıklamıştı.
Ukrayna ile ABD arasında, nadir toprak elementleri anlaşması çerçevesinde 18 Nisan'da bir mutabakat zaptı imzalanmıştı.