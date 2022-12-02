Dünya Beyaz Saraydan ABnin Rus gazına tavan fiyat uygulamasına destek
AMERİKA

Beyaz Saray'dan AB'nin Rus gazına tavan fiyat uygulamasına destek

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanması kararını memnuniyetle karşıladıklarını ve bu uygulamayı desteklediklerini belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Beyaz Saraydan ABnin Rus gazına tavan fiyat uygulamasına destek
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby açıklama yaptı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Zoom üzerinden Beyaz Saray muhabirlerine yaptığı brifingde, ABD'nin dış politika gündemini değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AB ülkelerinin Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulama kararının sorulması üzerine Kirby, Biden'ın daha önce bu konuda teşvikte bulunduğunu belirterek tavan fiyat uygulamasının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş kabiliyetini azaltacağına inandıklarını söyledi.

Kirby, "AB'li ortaklarımızın bu konudaki adımını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullanarak tavan fiyat uygulamasını her zaman desteklediklerini kaydetti.

AB ülkeleri bugün, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.

AB ülkeleri anlaştı: Rus petrolüne tavan fiyat
EKONOMİ
AB ülkeleri anlaştı: Rus petrolüne tavan fiyat
İlk yarıda gol yok

İlk yarıda gol yok

​Dünya Kupası G grubunda Kamerun ile Brezilya karşılaşıyor.
45 dakikada 4 gol

45 dakikada 4 gol

İsviçre gruptaki son maçında Sırbistan ile karşı karşıya geliyor.
Bakan Ersoy: ABD’den sonra yapımları en çok izlenen ülke konumundayız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ödül töreninde önemli açıklamalar.
Muslera <br>çılgına döndü

Muslera
çılgına döndü

Maçın ardından hakemlerin üzerine yürüdü.

Dramatik son

Dramatik son

​Uruguay bir gol eksiğiyle turnuvaya veda etti.
Averajla gruptan çıktılar!

Averajla gruptan çıktılar!

​Güney Kore Portekiz'i yenerek gruptan çıktı.

2010'un kopyası

2010'un kopyası

Gana'nın penaltı trajedisi Katar'da da sürdü.

​AK Parti'den başörtüsü için anayasa teklifi.
DEAŞ elebaşının öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı
Dünya

DEAŞ elebaşının öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı

Suriye'nin güneyindeki askeri muhaliflerin Dera ilinde düzenlediği ve terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebu el Hasan el Haşimi el Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları gün yüzüne çıktı. Operasyon tamamlandıktan sonra Rusya destekli 5. Kolordu, elebaşının cesedinden bir parçayı DNA testi için Suriye'nin güneyindeki Amerikan üssüne götürdü. Operasyon sırasında evde olmayan DEAŞ elebaşının karısı da sağ olarak ele geçirildi.
Sur Yapı teslimlerine ara vermiyor
Ekonomi

Sur Yapı teslimlerine ara vermiyor

Özel sektörün en geniş portföyüne sahip inşaat firması olan Sur Yapı, Tempo City, Sur Yapı Antalya ve Yeşil Mavi projelerindeki konutları sahipleriyle buluşturmaya devam ediyor. Son 4 yılda, 3 bin 600’ü 2018 yılında temeli atılan Sur Yapı Antalya projelerinde olmak üzere 5 bin konutu sahipleriyle buluşturduklarını dile getiren Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, “Başta Antalya ve yanı sıra İstanbul’daki projelerimizde teslimlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Teslim ettiğimiz konutlarda doluluk oranı İstanbul projelerimizde yüzde 90’lara, Antalya projemizde yüzde100’e ulaştı. Sur Yapı olarak mevcut projelerimizdeki daireleri hızla teslim ediyor, konutlarımızı sahipleriyle buluşturuyoruz” dedi.
Gana'nın penaltı trajedisi: 2010'un benzerini yaşadılar
Spor

Gana'nın penaltı trajedisi: 2010'un benzerini yaşadılar

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Gana, Uruguay karşısında penaltı kaçırdı. Daha sonra Uruguay bulduğu gollerle devreye 2-0 önde girdi. Gana'nın kaçırdığı penaltı akıllara 2010 Dünya Kupası'nı getirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.