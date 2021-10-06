Dünya BM Afganistan Temsilcisi McGroarty Afganistanda insanlar yemek almak için eşyalarını satıyor
ASYA

BM Afganistan Temsilcisi McGroarty: Afganistan'da insanlar yemek almak için eşyalarını satıyor

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Afganistan Temsilcisi Mary Ellen McGroarty, Afganistan'da insanların yiyecek alabilmek için ev eşyalarını, halılarını satmaya başladığını belirterek, "Afganistan'da ekonomi çökmenin eşiğinde." dedi.

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Haber Merkezi AA
BM Afganistan Temsilcisi McGroarty: Afganistanda insanlar yemek almak için eşyalarını satıyor
Afganistan'ın başkenti Kabil (Arşiv)

Mary Ellen McGroarty, başkent Kabil'de video konferans ile düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki insani krizinin "inanılmaz hızla tırmandığına" dikkati çekti.

  • Afganistan'da 18 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu, 14 milyon kişinin, yani her 3 Afgan'dan birinin, gıda güvenliğinin bulunmadığını dile getiren McGroarty, 2 milyon çocuğun ise yetersiz beslenme ile karşı karşıya kaldığını ifade etti.

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McGroarty, Taliban'ın 15 Ağustos'ta ülkede kontrolü ele almasının ardından Afganistan'ın mal varlıklarının dondurulmasının yıkıcı sonuçları olduğunu vurgulayarak, "Afganistan'da ekonomi çökmenin eşiğinde." dedi.

  • Afganların bankalardan haftada sadece 200 dolara kadar para çekebildiklerini ve maaşlarının ödenemediğini kaydeden McGroarty, "İnsanlar yiyecek alabilmek için ev eşyalarını, halılarını satıyor, her gün yemek yiyemiyorlar ve porsiyonlarını küçültüyorlar." diye konuştu.

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ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilmesiyle başlayan sürecin ardından başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi sonrası kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almıştı.

ABD, 31 Ağustos'ta Afganistan'dan çekilme sürecini tamamlamıştı.

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