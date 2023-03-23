BM Genel Sekreteri Guterres'ten gelişmekte olan ülkeler için uyarı: Çok dramatik bir duruma yol açtığı bir felaket var

Guterres, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'ne katılmak için geldiği AB Konseyi binasında Konsey Başkanı Charles Michel ile toplantı öncesinde gazetecilere açıklama yaptı.

AB ile BM arasında mükemmel bir işbirliği bulunduğunu belirten Guterres, ziyaretinin çok kritik bir zamana rastladığını dile getirdi.





"Birçok gelişmekte olan ülkede çeşitli etkenlerin çok dramatik bir duruma yol açtığı bir felaket var" diyen Guterres, bu durumu "kusursuz fırtına" olarak nitelendirdi.





Guterres, dünyanın birçok bölgesinde ilerleme yerine geriye gidildiğini, daha fazla insanın açlık ve fakirlik çektiğini, daha az eğitim ve sağlık hizmeti sunulduğunu ifade ederek, "Uluslararası mali sistemimiz bu büyüklükteki bir zorluğun üstesinden gelmek için uygun değil. Gerekli dönüşümlere öncülük etmesi ve 2030 gündeminin yeniden yoluna koyulması konusunda AB'ye çok güveniyoruz" diye konuştu.





İklim değişikliğine de değinen Guterres, 1,5 derecelik küresel ısı artışına dikkati çekerek, "Tesirli bir eyleme, hızlandırılmış bir gündeme ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.





Guterres, AB ülkelerinin liderleriyle ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının sonuçları konusunda da görüş alışverişi yapacağını aktardı.





AB Konseyi Başkanı Michel de Guterres'in özellikle Karadeniz Tahıl Anlaşması'ndaki rolüne övgüde bulundu.



