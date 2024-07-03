BM'den Hindistan'a 'Arakanlı Müslümanlar' çağrısı: Derhal son verin

İsrail ordusu daha önce geride toplu mezarlar bırakarak çekildiği Han Yunus’a yeniden saldırı başlattı. Buradaki Filistinliler güvenli bir yer bulabilmek için yeniden yola çıktı. BM, Han Yunus’tan 250 bin kişinin ayrılmak zorunda kalacağını tahmin ediyor. Çok sayıda yaralı ve hastanın bulunduğu Gazze-Avrupa Hastanesi de bombardıman endişesiyle tahliye edilen yerler arasında.