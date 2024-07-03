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BM'den Hindistan'a 'Arakanlı Müslümanlar' çağrısı: Derhal son verin

Birleşmiş Milletler Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi (CERD), Hindistan'a yönelik önemli bir çağrıda bulunarak, Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) karşı yapılan ırk ayrımcılığına ve insan hakları ihlallerine son verilmesini talep etti. Rohingya'lar, uzun süredir Myanmar'da çatışma ve zulüm nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalıyor.

Lokman Özdemir
07:11 - 3/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Birleşmiş Milletler (BM) Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi (CERD), Arakanlı Müslümanlara yönelik muameleye ilişkin önemli bir yazılı açıklamada bulundu.


"Keyfi gözaltılara son vermeli"


Açıklamada, "Hindistan, Arakanlı Müslümanlara yönelik ırk ayrımcılığına, zorla sınır dışı etme ve keyfi gözaltılara son vermeli." ifadesi kullandı.


Zorla sınır dışı edilerek Myanmar'a geri dönecek Arakanlı Müslümanların insan hakları ihlallerine maruz kalma riskinin olduğu da belirtilen açıklamada, politikacılar ve tanınmış kişiler dahil Arakanlı Müslümanlara karşı yaygın ırkçı nefret söylemi ve zararlı yaklaşımlara ilişkin raporların arttığı kaydedildi.


'Endişe duyuyoruz'


Açıklamada, "Çocuklar da dahil Arakanlı Müslümanların yetersiz koşullar altında, bazı durumlarda yasal süreç veya hukuki temsile erişim olmaksızın keyfi, kitlesel olarak gözaltına alındığına ilişkin raporlardan endişe duyuyoruz." ifadesine yer verildi.


Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme'ye taraf ülkelere, bu eylemleri kınama, bunların soruşturulmasını ve uygun olarak cezalandırılmasını sağlama çağrısı yapıldı.




#Arakan
#Hindistan
#Rohingya
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