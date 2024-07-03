Ölüm Han Yunus'a geri döndü: Sedyeyle tehcir

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, işgalci İsrail ordusunun Salı günü boyunca düzenlediği bombardımanlarda, 25 Filistinli yaşamını yitirirken 81 Filistinli de yaralandı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adrae'nin önceki gün boşaltılması yönünde çağrı yaptığı Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a yoğunlaşan saldırılar sonucunda yüz binlerce insan bölgeden bir kez daha göç etmeye başladı. İsrail'e ait insansız uçaklarının (İHA) Refah ile Han Yunus arasında yer alan Tel El-Sultan Mahallesi'ni hedef alan bombardımanında ise çok sayıda Filistinlinin yaralandığı aktarıldı.

250 BİN FİLİSTİNLİ HAN YUNUS'TAN ÇIKACAK

İsrail ordusunun daha önce geride yüzlerce kişiyi gömdüğü toplu mezarlar bırakarak çekildiği Han Yunus'a yeni saldırıya hazırlanmasının ardından gece vakti yola çıkan Filistinliler, güvenli bölge arayışıyla yanına alabildikleri basit eşyalarıyla göç etmeye başladı. Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, Filistinlilerin "bir kez daha" yerinden edilmekle karşı karşıya olduğu ve Gazze'de hiçbir yerin güvenli olmadığı belirtilerek, "Han Yunus'tan 250 bin kişinin kaçmak zorunda kalacağını tahmin ediyoruz" denildi.

HASTANE'DE BOMBARDIMAN TELAŞI

İşgal ordusu tarafından çok sayıda yaralı ve hastanın bulunduğu Han Yunus'un doğusundaki Gazze-Avrupa Hastanesi'nin boşaltılması yönünde yapılan çağrının ardından hastanede telaşlı bir tahliye görüldü. Bombardıman endişesiyle hastanedeki yaralı ve hastalar tahliye edilmek üzere bahçeye çıkarılırken medyaya yansıyan görüntülerde çok sayıda yaralının tahliye önce sedyeler üzerinde bekletilmek zorunda kalındığı görüldü. Sosyal medyada ise Gazze-Avrupa Hastanesi'nden kendi imkanlarıyla bölgedeki Nasır Hastanesi'ne ulaşmak için çıkan yaralı bir Gazzelinin, yürüyemeyecek haldeki yaralı arkadaşını sedye üzerinde tek başına götürmeye çalıştığını gösteren görüntülere yer verildi.

ALTYAPI FELÇ DURUMDA

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten beri devam eden saldırıları nedeniyle büyük kısmı harap olan Han Yunus'ta altyapının da harap olduğu görülüyor. İşgal ordusunun geçtiğimiz Cumartesi günü bölgeye düzenlediği bombardımanda da kanalizasyon şebekesinin ağır hasar gördüğü ve sokaklara kanalizasyon suyu dolduğunu gösteren görüntüler medyaya yansımıştı.







