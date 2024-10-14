Boris Johnson'ın kitabında Türkiye ve Erdoğan detayları: Türklerin yaptığını öğrenince hayret ettim
Seda Ekinci
11:4514/10/2024, Pazartesi
G: 14/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Eski İngiltere Başbakanı Johnson anılarını kitaplaştırdı. Unleashed "Serbest Bırakıldı" isimli kitap henüz Türkçe'ye çevrilmedi.
Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, siyasi hayatını kitaplaştırdı. 784 sayfalık kitabında Birleşik Krallık’ın son zamanlarda gördüğü en önemli olayları ve görevde geçirdiği süreyi anlatan Boris Johnson, Türkiye’nin NATO'daki önemine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümetine de yer verdi. Savaş uçağından savaş gemisine Türkiye'nin son derece önemli bir ülke olduğunu ifade eden Johnson, Türkiye'nin Libya, Somali ve Irak'a asker göndererek Osmanlı politikasından hiç geri kalmadığını vurguladı. Johnson ayrıca "Somali'nin başkenti Mogadişu'da yer alan Mogadişu Uluslararası Havalimanı'nın Amerikalılar ya da Çinliler tarafından değil de Türkler tarafından yapıldığını öğrenince hayret ettim" dedi.
Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 784 sayfalık Unleashed "Serbest Bırakıldı" isimli anı kitabı yayınlandı. Birleşik Krallık’ın son zamanlarda gördüğü en önemli olayları ve görevde geçirdiği süreyi anlatan
Boris Johnson kitabında Türkiye'nin gücüne ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümetine de yer verdi.
Türkiye son derece önemli bir ülke
Kitabında, Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümetinin tamamen doğru olduğunu belirten Boris Johnson,
"Kim ne derse desin Erdoğan hükümeti bence tamamen doğru ve biz Avrupa'da Türkleri en çok destekleyen ülke olduk. Hiç tereddütsüz Osmanlı geçmişimin gerektirdiği gibi davrandım."
ifadelerini kullandı.
"Erdoğan'la ortak projelerimiz oldu"
diyen Johnson, savaş uçağından savaş gemisine Türkiye'nin son derece önemli bir ülke olduğunu vurgulayarak, Suriye savaşında ön cephede yer aldığını oradan gelen göçmen akınını bir kahraman gibi hallettiğini söyledi.
Türkler tarafından yapıldığına hayret ettim
Türkiye'nin Libya, Somali ve Irak'a da asker göndererek Osmanlı politikasından hiç geri kalmadığını vurgulayan Johnson, kitabında
"Somali'nin başkenti Mogadişu'da yer alan Mogadişu Uluslararası Havalimanı'na inerken Amerikalılar ya da Çinliler tarafından değil de Türkler tarafından yapıldığını öğrenince hayret ettim"
ifadelerini kullandı.
NATO üyelik başvurularında Türkiye kilit noktada
Kitabında Rusya'nın Ukrayna işgali başlıklı NATO görüşmelerinden notlar aktaran Johnson, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik başvurularında Türkiye'nin kilit noktada olduğuna atıfta bulunarak
"2022'deki Madrid zirvesinde dostum Erdoğan'la yan yana oturuyordum. Artık onun kafasında bu iki ülkenin NATO'ya kabulüyle ilgili endişelerin azaldığından emindim"
ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesinde Boris Johnson ile şakalaştığı anlar çok konuşulmuştu
İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO Liderler Zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson arasındaki sohbet gündem olmuştu. Birbirinden önemli kararların alındığı zirvede salona girdiği sırada masada oturan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı görünce omzunu sıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şakasıyla ortaya eğlenceli görüntüler çıkmıştı.
Boris Johnson'ın dede ocağı Çankırı
VOA Türkçe Londra muhabiri Barış Çimen Boris Johnson'ın kitabının değerlendirmesini yaparken Eski İngiltere Başbakanı'nın dede ocağının Çankırı olduğunu bir kez daha hatırlattı. Boris Johnson, öldürülen Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğlu. Damat Ferit Paşa hükümetlerinde Maarif (Eğitim) ve Dahiliye Nazırlığı yapan Ali Kemal'ın babası Hacı Ahmet Rıza Efendi, 1813'te Çankırı'nın Kalfat köyünde doğmuştu. Boris Johnson ve ailesi Çankırı Kalfat'ta halen Sarıoğlangiller diye anılıyor.
Başbakan olmadan önce gazetecilik yapıyordu
Tam adı Alexander Boris de Pfeffel Johnson olan İngiltere başbakanı 19 Haziran 1964'te New York'ta doğdu. Eton Koleji'nden mezun olduktan sonra Oxford Üniversitesi'nde eğitim gördü.
Boris Johnson'ın, 1987'de Times gazetesinde muhabir olarak başlayan gazetecilik kariyeri daha sonra yine muhafazakar eğilimli Daily Telegraph'ta devam etti.
Johnson, 1999-2005 tarihleri arasında ise yine muhafazakar eğilimli Spectator dergisinin editörü olarak görev yaptı. BBC'nin "Have I Got News for You" adlı talk show programında yer aldı.
2008'de Londra Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı İşçi Partisi adayı Ken Livingstone'dan az bir farkla aldı ve bu görevi 2016'ya dek iki dönem sürdürdü.
Johnson'ın mensubu olduğu Muhafazakar Parti, İngiltere'de 2010'da yapılan seçimi kazanarak 13 yıllık İşçi Partisi dönemine son verdi. 2010'da Liberal Demokrat Parti ile koalisyon hükümeti kuran Muhafazakar Parti, 2015'te yapılan seçimde ise tek başına iktidara geldi. Johnson da aynı yıl yeniden milletvekili seçildi. İngiltere'de 2016'da ülkenin AB üyeliği konusunda yapılan Brexit referandumunda Johnson, birlikten ayrılma yanlısı kampanyanın başını çekenlerden biri oldu.
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