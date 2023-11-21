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Dünya

Casusluğu ispatlanan Hırvat diplomat Sırbistan'dan sınır dışı edildi

Sırbistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, ülkede casusluk yaptığına dair belgeler ortaya çıkan diplomat Snajder'in "istenmeyen kişi" ilan edildiği belirtildi. Diplomatın kanıtlar ışığında ülkeden sınır dışı edildiği bildirilen açıklamada, Snajder'in görevi sırasında "diplomatik sınırları aştığı", bunların kabul edilemez olduğu kaydedildi.

15:22 - 21/11/2023 Salı
AA
Hırvat diplomat, casusluk yaptığı gerekçesiyle Sırbistan'dan sınır dışı edildi

Hırvat diplomat, casusluk yaptığı gerekçesiyle Sırbistan'dan sınır dışı edildi

Sırbistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, ülkede casusluk yaptığına dair belgeler ortaya çıkan diplomat Snajder'in "istenmeyen kişi" ilan edildiği belirtildi.


Diplomatın kanıtlar ışığında ülkeden sınır dışı edildiği bildirilen açıklamada, Snajder'in görevi sırasında "diplomatik sınırları aştığı", bunların kabul edilemez olduğu

kaydedildi.


Hırvatistan Dışişleri Bakanlığı da diplomatın sınır dışı edilme gerekçelerini reddederek, ikili ilişkilerin zarar görebileceği noktasında uyarıda bulundu.


Hırvatistan'ın Belgrad Büyükelçisi Hidajet Biscevic ise Hırvat medyasına, konuya ilişkin yorum yapmak istemediğini söyledi.



#Hırvatistan
#diplomat
#Sınır Dışı
#Sırbistan
#casusluk
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