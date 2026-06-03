CENTCOM: İran'ın Kuveyt'teki ABD güçlerine İHA saldırısı başarısız oldu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM), sanal medya hesabından yapılan açıklamada, bu gece Kuveyt'teki ABD güçlerini hedef alan İran'a ait ek bir insansız hava aracı (İHA) dalgası saldırısının ‘başarısız’ olduğu kaydedildi.

CENTCOM'dan yapılan diğer bir açıklamada ise “İran Devrim Muhafızları Ordusu, bugün ABD'nin Bahreyn'deki Beşinci Filo Karargahı ve bölgedeki bir ABD hava üssünü füzeler ve İHA'larla vurduğunu iddia ediyor. Yanlış” ifadeleri kullanıldı.