Cezayir lideri Türkiye'ye geliyor: İstanbul'da Erdoğan ve Tebbun zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın annesi Fatma Yazıcı'nın cenazesine katıldı. Burada kısa bir konuşma yapan Erdoğan, "Fatma annemiz de 96 yaşına ulaştı. Böyle bir ömür ve bu ömür içerisinde hayırlı evlatlar az önce hocamın da ifade ettiği gibi yetiştirdi. Bu evlatlar onun en önemli mirası ve şahididir" ifadelerini kulandı.