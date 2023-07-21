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Dünya

Cezayir lideri Türkiye'ye geliyor: İstanbul'da Erdoğan ve Tebbun zirvesi

Cezayir lideri Abdülmecid Tebbun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyaret düzenleyecek.

15:59 . 21/07/2023 Cuma
AA
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun

Türkiye ile Cezayir arasında yeni dönemin adımları atılıyor.

İki ülke, 2006'da hayata geçirilen dostluk anlaşmasıyla iş birliğini geliştirdi.

2019'da ise Abdülmecid Tebbun'un Cezayir Cumhurbaşkanı olmasının ardından ilişkilerde yeni bir aşamaya geçildi.

Erdoğan davet etti

Taraflar arasında kesintisiz sürdürülen diyalog kapsamında, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun bugün Türkiye'ye gelecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tebbun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

İstanbul'da Cezayir-Türkiye zirvesi

İstanbul'da 22 Temmuz Cumartesi günü yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Cezayir arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.



#Abdülmecid Tebbun
#Cezayir
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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