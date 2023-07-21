Cezayir lideri Türkiye'ye geliyor: İstanbul'da Erdoğan ve Tebbun zirvesi

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun
Türkiye ile Cezayir arasında yeni dönemin adımları atılıyor.
İki ülke, 2006'da hayata geçirilen dostluk anlaşmasıyla iş birliğini geliştirdi.
2019'da ise Abdülmecid Tebbun'un Cezayir Cumhurbaşkanı olmasının ardından ilişkilerde yeni bir aşamaya geçildi.
Erdoğan davet etti
Taraflar arasında kesintisiz sürdürülen diyalog kapsamında, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun bugün Türkiye'ye gelecek.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tebbun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
İstanbul'da Cezayir-Türkiye zirvesi
İstanbul'da 22 Temmuz Cumartesi günü yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Cezayir arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Görüşmelerde güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.