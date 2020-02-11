Çin Devlet Başkanı koronavirüs salgını sonrası ilk kez halkın karşısında

Dünyaya korku salan ve ilk kez 2019 Aralık'ta Çin'de yerel bir deniz ürünleri pazarında SARS benzeri bir virüsün ortaya çıktığını, tıp fakültesinden arkadaşlarının yer aldığı mesajlaşma grubunda duyuran doktor Li Wenliang, geçtiğimiz günlerde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Dokrot Li'nin ölümü, sosyal medyada tepkilere yol açtı.

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Chimping, ateşi ölçülürken çekilen maskeli fotoğrafları paylaşıldı.

Halka bilgi verdi

Pekin yönetimi, doktorun ölümünü araştırmak üzere Komünist Parti'nin üst disiplin organından bir ekip göndererek harekete geçti. Çin Devlet Başkanı Şi temel düzeyde salgın önleme ve kontrolüyle günlük ihtiyaçların karşılanması hakkında bilgi edinmek üzere başkent Pekin'in Çaoyang bölgesini ziyaret etti.

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Şi, 19 Ocak'tan 21 Ocak'a kadar Yunnan eyaletine düzenlediği bir geziden bu yana ilk kez halkla bir araya geldi. Pekin'deki salgını önleme ve kontrol çalışmalarını denetleyen devlet başkanının maske takıp kimseyle tokalaşmaması dikkat çekti.

"Kararlı önlemler alacağız"

Koronavirüsü şeytan olarak nitelendiren ve salgına karşı savaşı kazanacaklarını söyleyen

Cinping, "Yeni tip coronavirüsü salgınını önlemeye yönelik durum hala ciddiyetini koruyor. Çin muhakkak virüs salgınını yenmeyi başaracaktır. Hubei şehrinde virüs salgınını durdurmaya yönelik daha kararlı önlemler alacağız. Tüketimi dengede tutmalıyız" dedi.