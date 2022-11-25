Dünya Çinde karantinadaki apartmanda yangın 10 kişi öldü
ASYA

Çin'de karantinadaki apartmanda yangın: 10 kişi öldü

Devlet medyasındaki haberlere göre, dün, merkez ilçe Tianşan'da bir apartman kompleksinde saat 18.00'de yangın çıktı. Apartmanın 15. katında başlayan yangın 17'inci, dumanlar ise 21'inci kata kadar ulaştı. Dumandan etkilenen 10 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri ancak 3 saatte yangını söndürebildi. Sosyal medyada, binanın COVID-19 salgını nedeniyle karantina altında olmasından ötürü apartman sakinlerinin içeride mahsur kaldığı paylaşımında bulunulurken, tedbirler nedeniyle itfaiyenin de bölgeye geç ulaşmasına tepki gösterildi.

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Haber Merkezi İHA
Çinde karantinadaki apartmanda yangın: 10 kişi öldü
Çin'de apartmanda yangın

Devlet medyasındaki haberlere göre, dün, merkez ilçe Tianşan'da bir apartman kompleksinde saat 18.00'de yangın çıktı.

Apartmanın 15. katında başlayan yangın 17'inci, dumanlar ise 21'inci kata kadar ulaştı. Dumandan etkilenen 10 kişi hayatını kaybetti.

İtfaiye ekipleri ancak 3 saatte yangını söndürebildi.

Sosyal medyada, binanın COVID-19 salgını nedeniyle karantina altında olmasından ötürü apartman sakinlerinin içeride mahsur kaldığı paylaşımında bulunulurken, tedbirler nedeniyle itfaiyenin de bölgeye geç ulaşmasına tepki gösterildi.

Yetkililer, bölgenin "düşük riskli" kontrol bölgesi olduğunu, dolayısıyla apartmanda yaşayanların dışarı çıkabileceğini ileri sürerken, salgın kontrolüne ilişkin veri tabanlarında ilçenin hala "yüksek riskli" olarak nitelendiği görüldü.

Çok sayıda yerleşimde "karantina" tedbirleri uygulanıyor

"Yüksek riskli" bölgelerde yaşayanlar karantinaya alındıklarında evlerini terk edemiyor.

Sincan Uygur Bölgesi'nin başkenti Urumçi'de ağustos başından bu yana çok sayıda yerleşimde "kısmi karantina" tedbirleri uygulanıyor.

Vakaların nüfusa oranla az olmasına ve büyük bölümünün hastalık belirtisi göstermemesine rağmen Çin, "sıfır vaka" olarak adlandırılan katı salgın kontrol tedbirlerini uygulamaya devam ediyor.

COVID-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması veya kapalı devre sürdürülmesi gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor.

Halkın hareket serbestisini ve günlük yaşamlarını kısıtlayan karantina tedbirleri, temel ihtiyaçlara ve sağlık bakımına erişimde yaşanan sıkıntıların yanında yol açtığı insani felaketler nedeniyle tepki görüyor.

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