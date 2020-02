Çin’de koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı 812’e çıktı: Son 24 saatte 89 can kaybı yaşandı Çin’de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 812’e, virüsten etkilenenlerin sayısı 37 bin 198’e yükseldi. Yeni tip koronavirüse "yeni koronavirüs zatürresi" adı verildi. Ülke genelinde son 24 saatte 89 can kaybı yaşandı.

Haber Merkezi 09 Şubat 2020, 08:19 Son Güncelleme: 09 Şubat 2020, 08:24 AA