Dünya Çinde umutlandıran tablo 2 gündür yeni vaka yok
KORONAVİRÜS

Çin'de umutlandıran tablo: 2 gündür yeni vaka yok

Koronavirüsü dünyaya yayan Çin'de iki gündür yerli hiçbir Kovid-19 vakası tespit edilmediği, ancak yurt dışı kaynaklı 39 vakanın kayıtlara geçtiği duyuruldu.

Haber Merkezi İHA
Çin'de iki gündür yeni vaka tespit edilmedi.
Çin'de iki gündür yeni vaka tespit edilmedi.

Dünyada koronavirüs kâbusu sürerken, Çin'de durum olumlu yönde ilerliyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, 2 gündür Çin anakarasında yeni bir Korona virüs (Covid-19) vakası tespit edilmediği, ancak yurt dışı kaynaklı 39 vakanın kayıtlara geçtiği duyuruldu.

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  • Söz konusu vakaların 14’ünün Guangdong eyaletinde, 8’inin Şanghay ve 6’sının başkent Pekin’de görüldüğü aktarıldı. Böylelikle, Çin’deki ülke dışı kaynaklı Covid-19 vakalarının sayısı 228’e çıktı. Çin anakarasında şu ana kadar tespit edilen toplam vaka sayısı ise 80 bin 967’ye yükseldi.

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730 HASTA TABURCU EDİLDİ

Salgın nedeniyle ülkede 3 kişi daha hayatını kaybederken, ölümlerin ikisi salgının merkezi olduğu düşünülen Wuhan kentinde meydana geldi. Ülkede günlük bazdaki can kaybı sayısı 21 Ocak’tan bu yana en düşük seviyeye indi. Çin’de şu ana kadar meydana gelen toplam can kaybı sayısı ise 3 bin 248’e ulaştı. Öte yandan, Komisyon, 730 hastanın daha taburcu edildiğini, ülkede toplam taburcu edilen kişi sayısının 71 bin 150’ye ulaştığını açıkladı.

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