Erdoğan açıklamıştı: Ücretsiz kolonya için şeker fabrikaları da devrede!

Kolonyadaki hammadde sıkıntısının çözümü için şeker fabrikaları da alkol üretimine başladı.

Dünya genelinde hızla yayılan koronavirüs salgınına karşı alınacak önlemler ve ekonomik tedbirler çarşamba günü Çankaya Köşkü’nde yapılan zirve sonrasında belli oldu.

Zorunlu olmadıkça vatandaşların evlerinden hiçbir şekilde çıkmaması gerektiğini ve kişisel hijyen noktasında herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 maddelik tedbir paketini açıkladı.

KOLONYA VE MASKEDE DİKKAT ÇEKEN ADIM!

İşverenden çalışanına, turizmden havayolu sektörüne, emekliden ihtiyaç sahibi ailelere kadar tüm kesimleri ilgilendiren paketin yanı sıra dikkat çeken bir adım ise koronavirüs salgını sonrası talep patlaması yaşanan kolonya ve maskelere yönelik oldu.



Koronavirüs sonrası 65 yaş ve üzerindeki tüm vatandaşlara maske ve kolonya dağıtılacak

65 YAŞ ÜSTÜNE DAĞITILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu’nun önerisiyle önce İstanbul ve Ankara’da başlatılacak bir çalışmayla 65 yaş ve üzerindeki tüm vatandaşlara koruyucu maske ve kolonya dağıtılacağını belirtti.

ADRESE TESLİM OLACAK

Erdoğan’ın açıklamaları sonrasında gözler kolonya ve maske dağıtımının nasıl yapılacağına çevrildi. Adrese teslim yapılması planlanan iki üründen maskede gerekli alım ve üretimleri Sanayi Bakanlığı koordine ederken kolonya tarafında ise Türkiye’nin önde gelen üreticileri ile hareket edileceği öğrenildi.

Söz konusu firmalardan biri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da sahibini geçtiğimiz günlerde aradığı Eyüp Sabri Tuncer...

TİCARİ DEĞİL SAĞLIK OLARAK GÖRÜYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları telefon görüşmesinde piyasaların geldiği son durumdan , tedarikte oluşan zorlukların aşılması noktasında alınabilecek önlemlere ilişkin güzel bir bilgilendirme görüşmesi yaptıklarını belirten Eyüp Sabri Tuncer’in 3’üncü kuşak temsilcisi Engin Tuncer, ülke olarak verilen bu sağlık mücadelesine destek vermeyi bir görev olarak gördüklerini ve bu konuya ticari olarak değil halk sağlığının korunması olarak baktıklarını söyledi.



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Eyüp Sabri Tuncer’in 3’üncü kuşak temsilcisi Engin Tuncer.

KOLONYA KONSORSİYUMU KURULDU

Önlemler paketi içerisinde isabetli bir şekilde belirtilen özellikle yüksek risk grubundaki yaşlılara kolonya dağıtımına yönelik kararın kısa bir süre önce Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın yönettiği değerlendirme toplantısında alındığına da dikkat çeken Tunçer, sektörün önde gelen kolonya üreticilerinin katılımı ile oluşturulan konsorsiyum tarafından bu talebin karşılanacağını belirtirken, kendilerinin de mavi yakasından, genel müdürüne kadar tüm pozisyonlarıyla gece gündüz demeden talebi karşılamak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

HAMMADDE İÇİN ŞEKER FABRİKALARI DA DEVREDE

Ellerindeki ham maddenin durumuna ilişkin de konuşan Tunçer, kolonya ve buna benzer hijyen ürünlerinin ana hammaddesi olan denatüre edilmiş etil alkolün arzında global bir problem olduğunu, kendi kolonyalarında kullandığı alkolün tarımsal kökenli olması nedeniyle talep ve arz dengesindeki ani bozulmaların ürün tedariğini de zorlaştırdığını kaydederek şöyle konuştu;

Birkaç hafta içinde piyasada arz talep dengesinin yerine oturacağı değerlendiriliyor.

''Alkol fiyatlarında son bir ayda yüzde 120’ye varan fiyat artışları yaşanıyor. Şeker fabrikalarımızda sürece dahil olarak kolonya kullanımına uygun alkol üretimine hız verdiler ve kapasitelerini hızla artırıyorlar. Ambalaj firmaları üretim kapasitelerini artırdılar. Nisan ayı ile birlikte oluşan bu darboğazın geçileceğini değerlendiriyoruz.''