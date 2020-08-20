Çin'den havuz partisine gelen tepkilere komik cevap: Kedi uzanamadığı ciğere mundar der

Çin devlet medyası, korona virüsünün ilk ortaya çıktığı yer olan Vuhan’da binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ve görüntüleri viral olan partiye destek çıktı. Guardian gazetesinin haberine göre, Çin Komünist Partisi’ne bağlı olarak İngilizce yayın yapan Global Times gazetesi, Vuhan’ın katı tedbirlerin meyvesini topladığını belirterek “Kedi uzanamadığı ciğer pis der” ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:38 Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Vuhan'da on binlerce Çinlinin katıldığı havuz partisi tepki çekti Koronavirüsün ilk olarak dünyaya yayıldığı bölge olan Çin'in Vuhan kentinde dev havuz partisi düzenlendi. On binlerce Çinlinin bir araya geldiği etkinlik sosyal medyada büyük tepki çekti. Çin hükümeti, Vuhan kentindeki vaka sayısının sıfırlandığını açıklamıştı.

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GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Fransız haber ajansı AFP’nin dünyaya servis ettiği görüntülerde, binlerce kişi Vuhan’daki bir su parkında elektronik müzik festivali için biraraya geldiği görülüyordu. Katılımcıların sosyal mesafeye dikkat etmemesi ve maske takmaması dikkat çekmişti. Görüntüler sosyal medyada viral olurken, virüs nedeniyle hâlâ zor günler yaşayan bazı ülkelerin vatandaşlarından Çin’e tepki gelmişti.

Avustralya’da bir gazete de, “Çin’in büyük partisi: Dünya virüsün bedelini öderken Vuhan’da hayat bir plaj gibi” manşetiyle çıkmıştı.

FRONT PAGE 📰

Read today's paper: https://t.co/H9DzehmZVI pic.twitter.com/5ygCfbwLQ8 — The Daily Telegraph (@dailytelegraph) August 18, 2020

‘SIKI ÖLEMLERİN BAŞARISI'

Pekin yönetimi, bu tepkilere bugün devlet medyası üzerinden yanıt verdi. Global Times’da yayımlanan haberde “Kedi uzanamadığı ciğere pis der” deyimi kullanılırken, 11 milyon nüfuslu Vuhan’ın 76 gün boyunca çok sıkı bir karantinaya tabi tutulduğu hatırlatıldı. Haberde Vuhan’ın çok zor günler geçirdikten sonra artık canlanmaya başladığına dikkat çekildi; bu durumun sadece bir normalleşme işareti olarak değil, aynı zamanda ‘sıkı önlemlerin sonuç verdiğine dair diğer ülkelere bir hatırlatma’ olarak görülmesi gerektiği belirtildi.

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