Zambiya

’da ulusal basında yer alan haberlere göre, Lusaka Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Zambiya vatandaşı Leonard Phiri ve Mozambik uyruklu Jasten Mabulesse Candunde Cumhurbaşkanı Hichilema'ya zarar vermek için büyü yapma girişiminden suçlu bulundu.