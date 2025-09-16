Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Cumhurbaşkanına 'büyü' iddiası ülkeyi karıştırdı: Zambiya'da 2 kişiye hapis cezası

Cumhurbaşkanına 'büyü' iddiası ülkeyi karıştırdı: Zambiya'da 2 kişiye hapis cezası

12:4016/09/2025, Salı
Diğer
Sonraki haber
Hakeinde Hichilema
Hakeinde Hichilema

Afrika ülkesinde Cumhurbaşkanı Hakeinde Hichilema'ya büyü yapmakla suçlanan iki kişi, 2 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Zambiya
’da ulusal basında yer alan haberlere göre, Lusaka Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Zambiya vatandaşı Leonard Phiri ve Mozambik uyruklu Jasten Mabulesse Candunde Cumhurbaşkanı Hichilema'ya zarar vermek için büyü yapma girişiminden suçlu bulundu.

Milletvekili işe almıştı

Sanıkların geçen yıl soygun suçlamasıyla gözaltına alınan muhalif milletvekili Emmanuel Banda'nın kardeşi Nelson Banda tarafından yaklaşık 80 bin dolar ücretle işe alındığı tespit edildi.

Hapis cezası verildi

Mahkeme, Phiri ve Candunde'ye yasa dışı büyü maddesi bulundurma suçundan 2'şer yıl, büyücülük suçundan 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Phiri ve Candunde, Hichilema'ya karşı büyü yapma girişiminde bulundukları suçlamasıyla geçen yıl 20 Aralık'ta gözaltına alınmıştı.






#Zambiya
#Afrika
#büyü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hurda Araç Teşviki Son Açıklamalar 2025: ÖTV Muafiyeti, Yerli Araç Desteği Başvuru, 20 Yaş Üstü Araç Teşviki Şartları Sıralı Liste Şekillendi