Afrika ülkesinde Cumhurbaşkanı Hakeinde Hichilema'ya büyü yapmakla suçlanan iki kişi, 2 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.
Milletvekili işe almıştı
Sanıkların geçen yıl soygun suçlamasıyla gözaltına alınan muhalif milletvekili Emmanuel Banda'nın kardeşi Nelson Banda tarafından yaklaşık 80 bin dolar ücretle işe alındığı tespit edildi.
Hapis cezası verildi
Mahkeme, Phiri ve Candunde'ye yasa dışı büyü maddesi bulundurma suçundan 2'şer yıl, büyücülük suçundan 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.
Phiri ve Candunde, Hichilema'ya karşı büyü yapma girişiminde bulundukları suçlamasıyla geçen yıl 20 Aralık'ta gözaltına alınmıştı.